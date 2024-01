Lucasfilm officialise un film Star Wars intitulé The Mandalorian & Grogu. Le tournage débute en 2024. Ce long-métrage semble avoir vocation à se substituer à la saison 4 de The Mandalorian.

On suivait leurs aventures depuis 2019 sur le petit écran, avec trois saisons sorties sur Disney+. La suite des péripéties du Mandalorien et de Grogu s’écrira sur le grand. Dans un communiqué paru le 9 janvier, Lucasfilm confirme le portage à venir de la série The Mandalorian au cinéma. Le long-métrage gagne au passage un titre actualisé pour refléter le binôme formé par les deux compères.

The Mandalorian & Grogu sera dirigé par Jon Favreau, qui supervisait jusqu’à ce jour la série (il en est le créateur, réalisateur et producteur). Il sera accompagné par Dave Filoni, qui est passé en 2023 directeur de la création chez Lucasfilm, ainsi que par Kathleen Kennedy, la patronne du studio, en charge de faire fructifier la licence Star Wars.

Le Mandalorien et Grogu. // Source : Disney+

Tournage de The Mandalorian & Grogu en 2024

Le tournage doit démarrer en 2024, indique l’annonce. De fait, il apparaît que le film remplacera vraisemblablement la saison 4 de The Mandalorian. Jusqu’à présent, son début de production était évoqué pour l’automne 2024. Cela n’a pas été confirmé de manière officielle, mais on peine à croire que Lucasfilm ajoutera un tournage de série en parallèle de celui dédié au film.

Naturellement, on devrait retrouver la plupart des têtes connues au casting, dont Pedro Pascal (s’il ne fait pas que la voix du Mandalorien), Katee Sackhoff (Bo-Katan Kryze), Carl Weathers (Greef Karga) et Emily Swallow (l’armurière mandalorienne), pour ne citer que les principaux noms au casting. On devrait également voire une ribambelle d’autres têtes déjà croisées.

Autre élément notable du communiqué de Lucasfilm : le film The Mandalorian & Grogu est présenté comme un long-métrage supplémentaire, qui s’ajoute aux trois autres déjà prévus. Le film « viendra s’ajouter à la liste des longs métrages en développement de Lucasfilm, qui comprend des films dirigés par Sharmeen Obaid-Chinoy, James Mangold et Dave Filoni », peut-on lire.

C’est donc manifestement un quatrième film que Lucasfilm lance. Les trois autres incluent un film centré sur Rey Skywalker, un autre sur l’aube de l’ordre Jedi il y a 25 000 ans et un troisième sur le « mandoverse », qui rassemblera les séries The Mandalorian, Ahsoka et Le Livre de Boba Fett. Aucune date de sortie pour le film The Mandalorian & Grogu n’est donnée.

