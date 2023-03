Une créature spectaculaire est aperçue à la toute fin du second épisode de The Mandalorian. Elle occupe une place importante dans la mythologie de Mandalore.

La scène ne dure qu’une poignée de secondes, à la toute fin de l’épisode 2 de la saison 3 de The Mandalorian, diffusé ce 8 mars 2023 sur Disney+. Elle sera banale pour qui ne connaît pas la saga Star Wars sur le bout des doigts. Mais, pour le fan qui a révisé ses classiques, impossible de ne pas saisir la nature du monstre qui apparaît au tout dernier moment. Il promet d’être capital pour la suite de l’intrigue de cette saison de The Mandalorian.

Évidemment, pas question de poursuivre l’article sans le traditionnel avertissement : la suite dévoile des éléments de l’intrigue.

Grogu vous implore de ne pas continuer si vous n’avez pas vu l’épisode. // Source : Disney+

Une créature mythique dans la culture de Mandalore

Ne tournons pas davantage autour du pot : le monstre qui apparaît en fin d’épisode est un mythosaure. C’est une créature immense, qui réside sur Mandalore, et dont l’apparence évoque une sorte de dragon dépourvu d’ailes. Caractéristique clé d’un mythosaure : deux défenses partent de chaque côté de sa gueule, au niveau des bajoues, pour repiquer vers l’avant.

On voit pas grand chose, mais on voit les défenses du monstre. // Source : Lucasfilm

Dans l’épisode 2, on n’a hélas pas la chance d’admirer la bête dans son entièreté. Pour la mise en scène, il a été choisi de ne montrer que de petites portions, grâce aux lampes figurant sur le casque de Bo-Katan Kryze, venue au secours de Din Djarin. Difficile de voir quoi que ce soit : on est dans des eaux troubles, loin sous la surface et dans la pénombre.

Malgré tout, on comprend que l’on n’a pas du tout affaire à une petite bestiole. Au moment de regagner la surface, Bo-Katan Kryze passe à côté de la tête ; il ne fait aucun doute que la mandalorienne pourrait se faire croquer en une seule bouchée. Fort heureusement, le monstre ne manifeste pas de réaction hostile. Il paraît au contraire s’enfoncer dans les profondeurs de la planète.

Sacré bestiau. // Source : Bounty Hunter handbook

Le symbole d’une culture

Cette scène est intéressante à deux titres : d’abord, elle confirme que l’espèce n’a pas disparu. On la disait éteinte depuis des lustres, mais force est de constater que des spécimens sont toujours vivants (en tout cas, au moins un). Peut-être les mythosaures ont-ils profité de l’abandon de la planète depuis la dévastation de la surface lors d’une antique guerre pour se régénérer.

Dans les temps anciens, ces mythosaures pouvaient servir de monture — on dit que Mandalore le Grand chevauchait l’une de ces bêtes, notamment lors de la guerre qui a opposé les chevaliers Jedi aux guerriers mandaloriens. C’est d’ailleurs durant ce conflit qu’un cataclysme s’est abattu sur ce monde, situé en périphérie de la galaxie.

L’autre point notable est l’influence qu’a eu l’espèce sur la culture mandalorienne. Le crâne du mythosaure est devenu un symbole tribal de ce peuple. On le retrouve peint sur l’armure de certains guerriers ou assemblé sous la forme d’un petit pendentif, brodé sur des fanions ou des étendards, ou bien opposé sur les murs d’un bâtiment ou la carlingue d’un vaisseau.

Le symbole de la culture mandalorienne : un crâne de monstre. Ambiance. // Source : Lucasfilm

Observez en bas de l’image, au centre. Le symbole rouge. //Source : Lucasfilm

