Une nouvelle série d’animation dans l’univers Star Wars arrive bientôt sur les écrans. Voilà tout ce qu’il faut savoir sur Tales of the Empire, qui va suivre les aventures de plusieurs anti-héroïnes du côté obscur de la Force.

Après avoir exploré le passé du comte Dooku et de l’héroïne Ahsoka Tano dans Tales of The Jedi, la nouvelle série d’animation Star Wars va passer du côté obscur de la Force. Tales of the Empire va raconter l’histoire de deux personnages très importants du camp des Sith. Si vous avez déjà trouvé tous les détails cachés de la bande-annonce, voilà tout ce qu’il faut savoir sur Tales of the Empire.

De quoi la série Tales of the Empire va-t-elle parler ?

Comme Tales of the Jedi, Tales of The Empire va suivre « deux chemins », c’est-à-dire deux personnages. Il s’agit de deux figures bien connues des fans de Star Wars : la première est Morgan Elsbeth, une sorcière de Dathomir qui apparait dans la saison 2 de The Mandalorian et qui est l’une des principales antagonistes de la série Ahsoka.

La deuxième est Barriss Offee. Il s’agit d’une ancienne apprentie Jedi tombée en disgrâce après avoir orchestré un attentat contre l’Ordre Jedi, et tenté de faire passer Ahsoka pour la coupable.

Si ces deux anti-héroïnes étaient déjà apparues à l’écran, de nombreux pans de leurs vies restaient inconnus. Tales of the Empire va venir comber ce trou, en nous faisant découvrir la jeunesse de Morgan Elsbeth et sa rencontre avec Thrawn, et la vie de Barriss après sa condamnation et la chute de la République.

Morgan Elsbeth et sa lance en beskar. // Source : Lucasfilm

Qui sont les personnages principaux ?

Les deux anti-héroïnes principales seront Morgan Elsbeth et Barriss Offee. La bande-annonce de la série laisse également voir que d’autres personnages connus apparaitront à l’écran, tels que le Grand Inquisiteur, le Grand Amiral Thrawn, mais aussi… Dark Vador.

Quel casting pour Tales of the Empire ?

Tales of The Empire est une série d’animation, il n’y a donc pas d’acteur de chair et d’os à l’écran. On peut cependant noter que Diana Lee Inosanto, qui incarne Morgan Elsbeth à l’écran, prête également sa voix à la sorcière dans ces épisodes. De même, Lars Mikkelsen reprend son rôle en tant que le Grand Amiral Thrawn.

Quand se déroule Tales of the Empire ?

Tales of the Jedi suivait trois moments différents de la vie du comte Dooku et d’Ahsoka — et d’après la bande-annonce, Tales of the Empire devrait reprendre la même construction. La série devrait donc se dérouler à plusieurs moments de l’univers de Star Wars.

Il est donc difficile d’établir exactement des dates pour les évènements qui vont se dérouler dans la série. Cependant, on sait que la chute dans le côté obscur de Barriss Offee a lieu juste avant la fin de la République et le début de l’Empire (soit la fin des films de la prélogie). Sa partie devrait donc se dérouler pendant cette période, alors que l’Empire vit ses débuts.

Star Wars : Tales of the Empire // Source : Lucasfilm

Pour Morgan Elsbeth, la temporalité devrait peu ou prou être la même. Étant donné qu’elle semble être légèrement plus âgée d’Ahsoka dans la série éponyme, sa jeunesse devrait avoir lieu lors de la guerre des clones et au début de l’Empire.

Quand est-ce que Tales of the Empire sera disponible ?

La série sera disponible sur Disney Plus à partir du 4 mai 2024.

Y a-t-il une bande-annonce pour Tales of the Empire ?

Une bande-annonce a été dévoilée le 4 avril 2024, un mois avant la sortie officielle de la série. Vous pouvez la retrouver ci-dessous.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

