Si vous avez aimé le casting de Squid Game, voici dans quelles séries revoir les actrices et les acteurs, qui sont déjà célèbres pour certains.

Après être devenue la série la plus regardée de Netflix, Squid Game est de retour pour une saison 2 (en attendant la saison 3 pour bientôt). Celle-ci signe le retour d’anciens personnages, mais en introduit aussi de nouveaux. La célèbre série appartient à un genre bien précis : les k-dramas, ou dramas coréens. Voici donc dans quelles séries retrouver une bonne partie des acteurs et actrices de cette saison 2, dans des œuvres parfois très, très éloignées de Squid Game.

Park Gyu-young (No-eul)

No-eul constitue l’un des ajouts majeurs de cette saison 2 : pour la première fois, un soldat masqué dispose d’une histoire et d’une personnalité. Le jeu de l’actrice n’y est pas pour rien dans l’importance du personnage. Ce n’est pas la première fois que Park Gyu-young nous bouleverse.

Les fans de k-dramas l’ont connu dans It’s Okay Not To Be Okay, l’une des pépites du genre — une sorte de conte gothique sur la résilience après des enfances traumatiques. Elle y joue un second rôle, mais important. Puis, elle est devenue l’héroïne de sa propre série, Celebrity. Elle tient un rôle récurrent également dans la série horrifique Sweet Home. Elle fait aussi des apparitions dans deux k-dramas : Fight for my Way (sur l’amitié, le sport et la résilience) et Romance is a bonus book (dans le milieu de l’édition). Toutes ces séries sont sur Netflix.

No-eul dans Squid Game 2. // Source : Netflix

Park Sung-hoon (joueuse 120, Hyun-ju)

Le créateur de Squid Game voulait intégrer un personnage de femme transgenre dans l’histoire de la saison 2. Une petite révolution dans la très conservatrice Corée, où la condition LGBTQIA+ est compliquée : le mariage entre personnes de même genre n’est même pas encore reconnu. Dans ce contexte, et selon ses propres dires, il décide alors de caster un acteur pour jouer ce rôle : Park Sung-hoon.

Celui-ci avait brillé en tant qu’antagoniste dans The Glory, l’un des plus gros succès de Netflix en 2023. Il apparaît aussi dans La Reine des larmes, série coréenne aux nombreux records en 2024, aussi sur Netflix.

Park Sung-hoon incarne Hyun-ju dans la saison 2 de Squid Game // Source : Netflix

Lee Byung-hun (Front Man / maître du jeu)

Lee Byung-hun, qui interprète le mystérieux Maître du jeu, devenu le joueur 001 dans cette saison 2, était précédemment connu pour avoir joué dans une série historique coréenne à grand succès : Mr. Sunshine (Netflix). Entre romance et politique, ce drama démarre en 1871, soit dans la période Joseon de la Corée.

Lee Byung-Hun reprend son rôle de maître du jeu dans la saison 2 de Squid Game. // Source : Netflix

Gong Yoo (le recruteur)

Gong Yoo a marqué les fans de Squid Game dans les premiers épisodes de la saison 2 par la violence totalement névrosée de son personnage. Il s’agit d’un acteur déjà bien connu, puisqu’il joue dans l’un des k-dramas les plus aimés : Goblin (ou The Lonely and Great God), qui se situe dans le genre du fantastique, trouvable sur Viki. Récemment, en 2024, il tient le rôle principal de la série Netflix The Trunk (Pour Seul Bagage), une série à mystère sur des mariages ne durant qu’une année et une étrange mallette.

Le recruteur de Squid Game // Source : Netflix

Yim Si-wan (joueur 333, Myung-gi)

Avant d’être l’expert déchu en crypto dans Squid Game saison 2, Yim Si-wan était surtout Dae-beom dans Summer Strike. Un rôle à contre-emploi absolu de Squid Game, puisqu’il y joue un homme tellement introverti et gentil qu’il ne parle quasiment jamais. Summer Strike (Netflix) est la série douce et réparatrice par excellence. Idem dans Run On (Netflix), un autre drama calme et romantique où il tient le rôle principal. Autant dire que le voir se battre dans Squid Game était assez surprenant !

Yim Si-wan dans Squid Game. // Source : Netflix

Wi Ha-joon (le détective Hwang Jun-ho)

Jun-ho parviendra-t-il un jour à mettre la main sur son frère, le Maître du jeu, et à stopper ce massacre ? Réponse en saison 3, probablement. L’acteur, Wi Ha-joon, quant à lui, était présent dans Little Women (Netflix), l’adaptation coréenne, urbaine, policière et très « libre » des Quatre Filles du Docteur March de Louisa May Alcott. Il tient aussi un rôle dans La Créature de Kyŏngsŏng.

Wi ha-joon est le détective dans Squid Game.

Won Ji-an (Se-mi, joueuse 380)

Malgré un relatif petit rôle, Won Ji-an s’est fait remarquer dans la saison 2 de Squid Game. Mais mauvaise nouvelle si vous voulez la revoir : elle n’a pas tourné dans beaucoup de séries pour l’instant. Elle tient surtout le rôle principal dans HeartBeat sur Prime Video, une romance entre un vampire et une humaine.

Won Ji-an dans le rôle de Se-mi, joueuse 380. // Source : Netflix

Et Jo Yuri alors ?

L’une des actrices les plus remarquées dans cette saison 2 de Squid Game n’est autre que Jo Yuri, soit la joueuse 222 (Jun-hee). Mais il s’agit tout bonnement de son premier rôle en tant qu’actrice ! Elle s’est fait connaître comme membre du groupe nippo-coréen Iz*One.

