La série japonaise, qui connaît toujours un immense succès sur Netflix, reviendra bientôt pour une saison 3 très attendue. Date de sortie, casting, bande-annonce… Voici tout ce que l’on sait déjà sur la suite d’Alice in Borderland.

À mi-chemin entre Squid Game et Battle Royale, la série japonaise Alice in Borderland a conquis les abonnés Netflix dès sa première saison, sortie en 2020. Cinq ans plus tard, cette adaptation du manga phare de Haro Aso, qui compte 18 tomes en tout, s’apprête à faire son grand retour pour une saison 3 toujours aussi explosive.

Date de sortie, casting, histoire… Voici tout ce que l’on sait déjà sur la suite de cette production de science-fiction, qui met en scène de jeunes participants à des jeux macabres, luttant pour leur survie dans un Tokyo dystopique.

Quelle est la date de sortie de la saison 3 d’Alice in Borderland sur Netflix ?

Le 12 février 2025, Netflix a enfin annoncé la bonne nouvelle : Alice in Borderland reviendra dès le mois de septembre 2025, pour sa saison 3. L’occasion pour la plateforme de streaming de dévoiler de premières images de ces nouveaux épisodes, avec des références très appuyées à la carte Joker, apparue à la fin de la saison 2. On y voit également Kento Yamazaki et Tao Tsuchiya, dans les rôles d’Arisu et Usagi.

La bande-annonce d’Alice in Borderland, saison 3

Aucune bande-annonce dédiée n’a été mise en ligne par Netflix, pour le moment. Cependant, le 12 février 2025, la plateforme de streaming a tout de même partagé quelques images explosives de la saison 3 dans un trailer consacré à ses productions japonaises, prévues pour 2025.

Quels acteurs et actrices seront au casting de la suite d’Alice in Borderland ?

Pour le moment, seuls deux noms ont été confirmés par la production : Kento Yamazaki et Tao Tsuchiya, qui reprendront les rôles principaux d’Arisu et Usagi.

Cependant, considérant que plusieurs autres personnages comme Hikari, Shuntarô ou Rizuna ne sont pas morts, nous pouvons aisément parier sur le retour de leurs interprètes pour la saison 3.

Combien d’épisodes sont prévus pour cette nouvelle saison de la série Netflix ?

Chaque saison d’Alice in Borderland contient 8 épisodes chacune. Cela devrait aussi être le cas de la saison 3, même si Netflix n’a pas encore révélé cette information.

La saison 3 d’Alice in Borderland sera-t-elle la dernière ?

Cela n’a pas encore été confirmé par Netflix, mais c’est une hypothèse plutôt logique. Puisque l’intrigue du manga original a pris fin avec la saison 2, les prochains épisodes devront inventer une toute nouvelle histoire. Il serait donc cohérent que la troisième saison soit conçue pour conclure Alice in Borderland, pour de bon, en révélant enfin les secrets de ces jeux cruels.

Toutefois, considérant le succès de la série, il n’est pas à exclure que des spin-offs voient le jour. D’autant que le manga original a déjà été décliné en librairies avec deux séries dérivées : Alice on Border Road ainsi qu’Alice in Borderland Retry, située quelques années plus tard. De quoi alimenter encore de nombreuses saisons à l’écran, à moins que la saison 3 n’en utilise déjà quelques éléments dans son intrigue.

Joker, nouveau personnage mystérieux… De quoi parlera la saison 3 d’Alice in Borderland, en streaming sur Netflix ?

Contrairement à ce que les personnages principaux de la série croyaient à la fin de la saison 2, la collecte des cartes numérotées n’est pas encore terminée. La fameuse carte Joker est ainsi apparue, signifiant l’arrivée d’une nouvelle épreuve ou d’un adversaire inédit. Dans les mangas, il s’agit en tout cas d’une figure redoutable, se comparant elle-même à Dieu ou au Diable. Si Arisu et Usagi ont réussi à rejoindre le monde réel, à la fin de la saison 2, et qu’ils ont désormais tout oublié des jeux et de leur rencontre, les prochains épisodes devraient donc les réunir à nouveau.

Suite à la publication d’une mystérieuse affiche, partagée par Netflix le 12 février 2025, les fans s’interrogent également sur la présence d’un personnage en fauteuil roulant, pour le moment inconnu. Un protagoniste déjà vu dans la série pourrait-il faire son grand retour ou s’agit-il d’un nouveau héros ? Réponse en septembre 2025.

La partie touche à sa fin.



