[Deal du jour] Initialement prévu pour novembre 2024, le dernier titre d’Ubisoft, Assassin’s Creed: Shadows, sortira finalement le 20 mars prochain, après deux reports. Découvrez les meilleures offres pour y jouer au meilleur prix.

Assassin’s Creed: Shadows est le prochain volet tant attendu de la célèbre franchise. Autant dire que les fans sont impatients, car sa sortie se fait de plus en plus attendre. Initialement prévue pour novembre 2024, elle a été reportée une première fois au 14 février, puis une deuxième fois au 20 mars.

Où précommander Assassin’s Creed: Shadows au meilleur prix ?

À l’approche de sa sortie, le jeu est actuellement en précommande à partir de 58 € pour PC, Xbox et PS5 chez plusieurs revendeurs.

Notez aussi, qu’Assassin’s Creed: Shadows peut être testé à moindre coût sur PC et Xbox en souscrivant à l’abonnement Ubisoft+ Premium à 17,99 par mois. Cependant, mieux vaut attendre la date de sortie pour éviter d’être facturé deux fois.

C’est quoi, ce nouveau jeu Assassin’s Creed ?

Le nouvel épisode de la franchise à succès risque d’être dépaysant. En effet, ce nouvel Assassin’s Creed: Shadows nous transporte dans le Japon féodal. L’histoire se déroule en 1579, durant la période Azuchi-Momoyama, une ère cruciale qui a conduit à l’unification du Japon. On y incarne des mystérieux assassins au service du clan des ombres :

Naoe : une shinobi furtive avec une grande agilité, particulièrement douée pour le parcours.

: une shinobi furtive avec une grande agilité, particulièrement douée pour le parcours. Yasuke : une figure inspirée du premier samouraï africain, ce dernier privilégiant la force brute avec des armes lourdes.

Le choix du protagoniste dépendra de la mission et alternera au cours de l’histoire.

Comme à l’accoutumée avec la série, ce dernier titre sera en monde ouvert. Les joueurs et les joueuses pourront ainsi explorer un environnement riche, avec de grandes étendues de forêt, des temples, des montagnes, etc. L’objectif étant d’améliorer son équipement au fil du jeu grâce à du butin toujours plus rare : katana, arcs, naginata, kunai, shuriken et bien d’autres.

Assassin’s Creed Shadows // Source : Ubisoft

À ce prix, ce Assassin’s Creed: Shadows est-il une bonne affaire ?

Pour moins de 60 €, c’est un bon prix. Le dernier Assassin’s Creed Mirage nous avait laissé sur une bonne note, espérons que ce nouvel opus fasse de même. L’abonnement Ubisoft+ est aussi une option à considérer pour les joueurs Xbox et PC. Avec cet abonnement, vous aurez aussi accès à de multiples jeux de l’éditeur français comme Star Wars Outlaws ou même les anciens épisodes d’Assassin’s Creed.

