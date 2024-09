Lecture Zen Résumer l'article

Ubisoft a pris la décision difficile de décaler la sortie d’Assassin’s Creed Shadows. Le jeu devait être lancé en fin d’année 2024, il sera finalement disponible le 14 février 2025. Un mal pour un bien.

Assassin’s Creed Shadows ratera le rendez-vous de Noël 2024. Ubisoft a décidé de manquer les fêtes de fin d’année et de repousser son prochain jeu phare. Pour les millions de fans de la franchise qui trépignaient d’impatience à l’idée de se plonger dans un épisode enfin inspiré du Japon féodal, c’est un coup dur. Pour Ubisoft aussi, dont l’action à la bourse est au plus bas (moins de 10 €).

Pourtant, ce n’est pas nécessairement une si mauvaise nouvelle que ça. Ce choix de décaler le lancement d’Assassin’s Creed Shadows s’accompagne de plusieurs changements dans la politique commerciale d’Ubisoft. Des évolutions qui ont et auront un impact positif pour les joueuses et les joueurs.

Les 4 raisons pour lesquelles le décalage d’Assassin’s Creed Shadows est positif

Assassin’s Creed Shadows sera un meilleur jeu

C’est une lapalissade que de le dire, mais ces quelques mois de retard vont donner à Ubisoft le temps de peaufiner son jeu, qui a, de fait, de grandes ambitions. L’entreprise française le dit dans son communiqué. L’objectif est d’éviter le même sort que Star Wars Outlaws. Ce dernier va recevoir une pluie de mises à jour pour corriger ses quelques soucis de jeunesse. Ubisoft ne veut absolument pas qu’Assassin’s Creed Shadows souffre des mêmes imperfections occasionnées par une sortie précipitée, Il faut faire mouche dès le jour J. Voilà, sur le papier, les intentions. Pour les joueuses et les joueurs, c’est bon signe.

Plus d’accès anticipé

« Nous allons sortir de notre modèle de Season Pass traditionnel. Tout le monde pourra jouer au jeu en même temps, à partir du 14 février », lit-on encore dans le communiqué. C’est, l’air de rien, un changement loin d’être anodin. Ubisoft a longtemps garanti un accès anticipé de quelques jours à celles et ceux prêts à payer plus cher. Supprimer ce bonus douteux est à souligner et on espère que d’autres éditeurs imiteront cette décision.

La première extension offerte

Ubisoft avait, semble-t-il, besoin d’un geste commercial fort pour s’excuser de la gêne occasionnée. Voilà pourquoi la première extension d’Assassin’s Creed Shadows sera offerte pour toutes les précommandes. D’aucuns diront peut-être que ce qui sera offert constitue du contenu qui aurait pu être intégré directement au jeu.

Lancement sur Steam

Ubisoft a admis que les ventes de Star Wars Outlaws sont décevantes, en dépit du poids immense de la saga culte. Ce constat amène une stratégie commerciale repensée, dont va profiter Assassin’s Creed Shadows dès son lancement : une disponibilité immédiate sur la plateforme Steam, l’un des plus gros vendeurs de jeux vidéo au monde. Star Wars Outlaws rejoindra d’ailleurs Steam le 21 novembre. De quoi gagner de l’exposition et sauver les meubles.

