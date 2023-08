Une rencontre, beaucoup de problèmes et un happy end tout dégoulinant d’amour : les comédies romantiques peuplent le septième art et les plateformes de SVOD, pour notre plus grand bonheur. Sur Netflix, 3 duos font fondre notre petit cœur tout mou dans Deux moi, Le Journal de Bridget Jones et Que souffle la romance.

Les histoires d’amour finissent mal, en général. Mais le cinéma nous a souvent prouvé qu’avec un brin d’espoir et beaucoup de folie, les âmes sœurs pouvaient finalement se trouver et s’aimer pour toujours. Alors si vous faites partie de ces adorateurs secrets des romances au bon goût de chamallow trop sucré, les plateformes de SVOD s’imposent généralement comme un refuge idéal pour plonger dans un océan de douceur.

Que souffle la romance // Source : Philippe Bosse/Netflix

Sur Netflix, vous avez le choix entre les destins parallèles de Deux moi, le triangle amoureux iconique du Journal de Bridget Jones ou l’esprit de Noël diffusé par Que souffle la romance.

Deux moi sur Netflix, la comédie romantique qui n’en est pas une

Rémy et Mélanie sont presque voisins. Chaque jour, ils empruntent les mêmes trajets, fréquentent la même épicerie de quartier et se croisent régulièrement au détour d’une rue parisienne. Ces deux trentenaires partagent de nombreux points communs : ils entament une thérapie au même moment, adorent les chats et se posent mille questions sur leur passé. Pourtant, le destin ne les a pas encore réunis. Alors, en attendant, ils vont devoir se trouver l’un et l’autre, avant de pouvoir se rencontrer pour de bon.

Deux moi réussit le tour de force de proposer une comédie romantique dans laquelle les deux tourtereaux ne partagent quasiment jamais l’affiche. Tout le propos de ce film de Cédric Klapisch (L’Auberge Espagnole, En Corps) est justement de nous montrer à quel point ils seraient faits l’un pour l’autre, si seulement ils s’autorisaient à être heureux. Profondément intimiste et juste lorsqu’il aborde les thématiques de la solitude, de la dépression et de la difficulté à être en couple, Deux moi séduit surtout par le charme discret de ses deux comédiens principaux : François Civil (Le Chant du Loup, Dix pour Cent) et Ana Girardot (La Flamme, Le Flambeau). Pourtant principalement séparé, le duo parvient à faire des étincelles tant leur alchimie est palpable, à distance. Une ode poétique à l’amour et au bonheur, qui change des comédies romantiques habituelles.

Le Journal de Bridget Jones sur Netflix, le triangle amoureux ultime

Lorsque l’on évoque l’amour au cinéma, Bridget Jones se place en général tout en haut du classement, parmi les romances les plus iconiques des années 2000. Adaptée du best-seller de l’autrice Helen Fielding, cette trilogie aux nombreux points communs avec Orgueil et Préjugés nous a servi sur un plateau d’argent un triangle amoureux savoureux entre Renée Zellweger (What/If), Hugh Grant (Love Actually) et Colin Firth (Mamma Mia! et… Orgueil et Préjugés version BBC).

Dans cette comédie romantique, Bridget Jones décide de reprendre sa vie en main, à l’aube de sa 32ème année. Alors que tout son entourage l’assomme de questions sur sa vie amoureuse et ses projets, elle entame un journal intime avec la ferme intention d’arrêter de fumer, de perdre du poids et surtout de trouver l’homme de sa vie. Avec son héroïne maladroite, imparfaite et parfois franchement agaçante, Le Journal de Bridget Jones a permis de rendre les histoires d’âmes sœurs et de guimauve dégoulinante bien plus accessibles à nos petites existences ordinaires. On ne se lasse pas de ce classique du genre, prévisible à souhaits, qui réconforte toujours nos petits cœurs tous mous à coups de chansons de Céline Dion. À noter que la trilogie complète, avec L’Âge de Raison et Bridget Jones Baby, est disponible sur Netflix, donc vous n’avez aucune excuse pour refuser un binge-watching.

Que souffle la romance sur Netflix, la mignonnerie gay de Noël

Oui, on vous l’accorde, regarder un film de Noël en pleine saison estivale peut sembler incongru. Mais après tout, doit-on vraiment attendre les mois de décembre et janvier pour s’envelopper dans des récits adorables ? La réponse est clairement non, comme vous le comprendrez en découvrant Que souffle la romance. Dans ce film original Netflix, Peter et Nick sont les meilleurs amis du monde depuis presque dix ans. Mais alors que les vacances de Noël approchent, Peter est déjà lassé de devoir subir les remarques annuelles de ses proches sur son célibat. Il décide alors d’embarquer Nick avec lui pour passer les fêtes en famille, en diffusant un gros mensonge : ils sont en couple. Et le vrai amour pourrait bien évidemment frapper à leur porte…

Du début à la fin, tout est prévisible dans Que souffle la romance. Mais c’est presque tout ce qu’on demande à cette comédie romantique doudou, qui met en scène Philemon Chambers et surtout le flamboyant Michael Urie (Shrinking, Ugly Betty) dans les rôles principaux. À leurs côtés, Jennifer Coolidge (The White Lotus) en profite pour consolider son statut d’icône gay que l’on adore détester. Une petite pépite pleine de mignonnerie, à déguster en attendant Noël de pied ferme (oui, déjà).

