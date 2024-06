Lecture Zen Résumer l'article

Parce que la fin du monde, c’est toujours mieux au cinéma que dans la vie, voici 5 films avec option chaos à découvrir en streaming sur Netflix : Knock at the Cabin, Le Monde après nous, World War Z, Don’t Look Up ainsi que Contagion.

Les élections législatives et l’état global du monde vous dépriment un peu plus chaque jour ? Nous aussi. Mais bonne nouvelle : les plateformes de SVOD regorgent de contenus sur l’apocalypse, histoire de nous faire relativiser un peu (ou nous pousser toujours plus à utiliser le mème « This is Fine », à l’infini). Voici donc 5 films autour de la fin du monde, disponibles sur Netflix.

Le monde après nous // Source : Capture d’écran Netflix

Knock at the Cabin sur Netflix, l’apocalypse religieuse

Depuis toujours, M. Night Shyamalan prend un malin plaisir à jouer avec nos nerfs, de Sixième Sens à Glass, en passant par Le Village. Pour son dernier film en date, Knock at the Cabin, le cinéaste s’empare d’un classique du thriller psychologique : le huis clos. On se retrouve ainsi piégés aux côtés d’Andrew et Eric, un couple profitant de vacances reposantes dans un chalet en forêt, avec leur fille adoptive, Wen. C’est alors que quatre inconnus font irruption pour les prendre en otage et leur soumettre un dilemme moral, censé sauver l’humanité d’une apocalypse imminente.

Knock at the Cabin convoque des thématiques chères à M. Night Shyamalan, comme la religion, le pouvoir des croyances ou la difficulté du choix, le tout avec des personnages coincés dans un fil narratif sans issue. Le final du film, qui prend une direction audacieuse, a divisé le public à sa sortie. Il est donc temps de vous faire votre propre avis sur ce long-métrage au suspense parfaitement maîtrisé de bout en bout.

À voir si vous avez aimé : Servant ; Le Village ; Old ; La Cabane dans les Bois ; Get Out ; 10 Cloverfield Lane ; Take Shelter

Servant ; Le Village ; Old ; La Cabane dans les Bois ; Get Out ; 10 Cloverfield Lane ; Take Shelter À voir si vous cherchez : thriller ; fantastique ; religion ; huis-clos ; horreur ; mystère ; psychologique ; suspense ; dilemme moral ; adaptation de livre ; frissons ; Dave Bautista, plus monumental que jamais ; une réflexion sur l’écologie ; le retour des Cavaliers de l’Apocalypse

Le Monde après nous sur Netflix, l’apocalypse technologique

Et si la fin du monde nous empêchait de terminer… un visionnage de Friends ? Voilà l’un des postulats étonnants du Monde après nous, imaginé par Sam Esmail (Mr Robot). Ici, la catastrophe n’est pas météorologique ou fantastique, mais bien plus terre à terre, pour se concentrer sur l’instant où l’humanité bascule, lors d’une cyberattaque.

Carton surprise de la fin d’année 2023 sur Netflix, ce thriller met en scène Julia Roberts (Pretty Woman) et Ethan Hawke (Moon Knight), sur le point de passer un week-end en famille dans une luxueuse villa louée pour l’occasion. Mais lorsque deux inconnus débarquent dans leur demeure et qu’un bouleversement technologique s’abat sur le monde, les vacances tournent évidemment au cauchemar.

Mahershala Ali (True Detective) et Myha’la (Black Mirror) s’ajoutent au casting prestigieux de cette libre adaptation du roman de Rumaan Alam, dont les enjeux sont terriblement proches de notre actualité. Glaçant.

À voir si vous avez aimé : Mr Robot ; Get Out ; Phénomènes ; Take Shelter ; Knock at the Cabin ; The Mist ; Friends

Mr Robot ; Get Out ; Phénomènes ; Take Shelter ; Knock at the Cabin ; The Mist ; Friends À voir si vous cherchez : thriller psychologique ; cyberattaque ; apocalypse ; casting en or ; frissons ; suspense ; cérébral ; adaptation de livre ; ne plus jamais voir les cerfs ou les flamands roses de la même façon ; chercher le réconfort de Friends, comme Rose dans le film

World War Z sur Netflix, l’apocalypse zombie

Avec les aliens et les catastrophes naturelles, les zombies sont un grand classique des scénarios de fin du monde. World War Z, avec Brad Pitt (Fight Club), n’échappe pas à la règle. L’acteur américain y incarne Gerry Lane, un ancien enquêteur des Nations Unies, qui se retrouve coincé dans un embouteillage avec sa famille. Jusqu’à ce qu’une mystérieuse pandémie ne transforme la population toute entière en zombie et ne l’oblige à reprendre du service pour trouver un moyen de stopper la propagation du virus…

Mêlant notre peur profonde des zombies à celles d’une épidémie mondiale, World War Z résonne évidemment différemment depuis le Covid et son impact toujours immense sur la planète. Plus de dix ans après sa sortie, le film n’a vraiment pas pris une ride, nous embarquant dans une course contre la montre haletante autour du monde.

À noter tout de même que Max Brooks, l’auteur du roman dont s’inspire World War Z, a complètement renié cette adaptation sous forme de blockbuster familial, mais efficace.

À voir si vous avez aimé : Army of the Dead ; Dernier train pour Busan ; La Guerre des Mondes ; All of Us are Dead ; Je suis une légende ; La Planète des Singes

Army of the Dead ; Dernier train pour Busan ; La Guerre des Mondes ; All of Us are Dead ; Je suis une légende ; La Planète des Singes À voir si vous cherchez : science-fiction ; apocalypse ; action ; horreur ; adaptation de livre ; frissons ; virus ; zombies ; course contre la montre ; suspense ; Brad Pitt aux cheveux longs toujours soigneusement coiffés, même dans le chaos

Don’t Look Up sur Netflix, l’apocalypse politique

Puisque la fin du monde est (presque) inéluctable, le réalisateur Adam McKay a décidé d’en rire avec Don’t Look Up. Dans cette comédie grinçante, une comète destructrice se dirige directement vers notre planète. Deux scientifiques tentent alors désespérément d’alerter la population, mais se heurtent bien rapidement à la bêtise de leurs dirigeants…

Plus de deux ans après sa sortie, ce classique du catalogue Netflix, avec Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence et Meryl Streep, reste toujours aussi pertinent, allumant sans gêne les climato-sceptiques et dénonçant la stupidité d’une société toute entière. Don’t Look Up a ainsi permis d’engager des discussions cruciales dans la vraie vie, en boostant nos consciences écologiques, entre deux punchlines satiriques.

À voir si vous avez aimé : Vice ; Winning Time ; The Big Short ; C’est la fin ; Docteur Folamour ; Extrapolations ; The Last Man on Earth

Vice ; Winning Time ; The Big Short ; C’est la fin ; Docteur Folamour ; Extrapolations ; The Last Man on Earth À voir si vous cherchez : comédie noire ; satire ; scientifiques ; météorite menaçante ; science-fiction ; écologie ; sauver le monde ; dystopie ; casting en or ; parodie ; frissons ; détester Meryl Streep pour la première fois de votre vie

Contagion sur Netflix, l’apocalypse sanitaire

Des personnages se mettent soudainement à tousser, un virus ne cesse de muter et des groupes pharmaceutiques se livrent une bataille pour mettre au point un vaccin le plus rapidement possible… Avouons-le : il est difficile de faire plus réaliste et plus proche de notre réalité que Contagion. La popularité du film a ainsi bondi dès le début de la pandémie de Covid, près de dix ans après sa sortie. Certains parlaient même à l’époque d’une véritable « prophétie », qui aurait anticipé les événements actuels.

Sans aller jusque-là, il faut avouer que Contagion résonne étrangement avec nos vécus récents, porté par un casting de haute volée, de Jude Law (Sherlock Holmes) à Matt Damon (Oppenheimer) en passant par Marion Cotillard (Inception) ou Gwyneth Paltrow (Iron Man). Cerise sur le gâteau : pour une fois, l’apocalypse finit (presque) bien.

À voir si vous avez aimé : The Hot Zone ; World War Z ; The Last of Us ; Je suis une légende ; 28 jours plus tard

The Hot Zone ; World War Z ; The Last of Us ; Je suis une légende ; 28 jours plus tard À voir si vous cherchez : thriller ; action ; drame ; apocalypse ; virus ; suspense ; casting en or ; frissons ; science ; cérébral ; opérer un flashback étrange en 2020, au début de l’épidémie de Covid, grâce à un film sorti près de dix ans plus tôt

