Lecture Zen Résumer l'article

Nintendo a invité une poignée d’élus à participer à un programme de test en ligne. La nature de cette initiative a bien évidemment fait l’objet d’une fuite, et ce n’est pas du tout ce que vous croyez.

Il y a quelques jours, Nintendo a lancé les inscriptions pour ce qu’il appelle un « Playtest Program », soit un environnement pour tester une fonctionnalité à venir. Il n’est plus possible de s’enregistrer depuis le 15 octobre, tandis que les places étaient limitées (10 000 personnes). Mais alors que l’initiative n’a pas encore démarré (24 octobre – 6 novembre), le contenu fait l’objet d’une fuite.

Certains heureux élus ont semble-t-il été un peu trop bavards avant l’heure, comme le souligne Eurogamer dans un article publié le 21 octobre, alors qu’ils ne devaient absolument rien dire. On s’attendait éventuellement à des fonctionnalités en ligne qui pourraient teaser ce que sera capable de faire la Switch 2. Il n’en est rien : le « Playtest Program » prend visiblement la forme d’une expérience de type MMO, mâtinée de Minecraft et de survie.

Fuite du programme de test de Nintendo // Source : Twitter

Nintendo souhaiterait lancer un MMO inspiré de Minecraft ?

La description de cette nouveauté à l’étude est la suivante : « Dans ce jeu, l’objectif est de travailler avec les autres pour ‘développer’ une planète massive en faisant appel à la créativité et en récoltant des ressources. Tandis que vous progressez sur la planète, vous découvrirez de nouveaux territoires, ennemis et ressources qui seront essentielles à votre voyage. »

Une autre image montre l’existence de « Beacons », des objets qui servent à purifier le monde. En les plaçant à des endroits stratégiques, on crée des zones sécurisées plus ou moins étendues, au sein desquelles « on peut réaliser les meilleures tâches ». C’est la mécanique qui semble propre au jeu de Nintendo. Enfin, il y aura un hub social à part, où on pourra se réunir avec les autres et partir à l’aventure. Les premiers avis sur le gameplay et les graphismes devraient apparaître ces jours prochains, pour peu que l’embargo ne soit toujours pas respecté.

Nul ne sait jusqu’où ira cette expérimentation, et il peut paraître étrange de voir Nintendo se lancer dans un MMO aussi tard. Certains s’attendaient plutôt à des tests concernant l’arrivée des jeux GameCube sur Switch Online ou encore le retour du réseau social Miiverse (puisque les Mii ne sont pas près de disparaître). Voire à une fonctionnalité 100 % inédite qui reviendrait sur la future console de Nintendo.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+