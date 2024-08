Lecture Zen Résumer l'article

Le ticket d’entrée au musée de Nintendo, qui ouvrira ses portes en octobre 2024 à Kyoto, affichera le Mii associé à votre compte. Une belle manière de réutiliser les avatars virtuels.

À partir du mois d’octobre 2024, les fans de jeux vidéo, et plus particulièrement de Nintendo, vont pouvoir se rendre à Kyoto pour visiter un musée à la gloire du riche héritage de la firme japonaise. Pour avoir une chance de rentrer dans le Nintendo Museum, il faudra obtenir un ticket en avance, dans un premier temps sous la forme d’une loterie.

Il sera nécessaire d’avoir créé, au préalable, un compte Nintendo pour pouvoir acquérir une entrée. L’occasion idéale pour la multinationale de ressusciter les Mii, les célèbres avatars virtuels nés à l’époque sur la console Wii et sollicités dans diverses applications (exemple : le réseau Miitomo, abandonné en 2018). On n’a plus l’occasion de voir très souvent les Mii, mais ils seront affichés en grand sur votre billet pour le Nintendo Museum.

Les Mii seront affichés sur le pass du musée Nintendo // Source : Capture Nintendo

Le retour des Mii pour le musée Nintendo

Comme l’a repéré Eurogamer le 23 août, c’est sur le site dédié aux tickets qu’on peut découvrir que les Mii seront affichés aux côtés de la date et du nom : « Si les tickets sont assignés, avant l’entrée au musée, chaque visiteur recevra un billet de jeu sur lequel sera affiché le personnage Mii associé à son compte Nintendo. » Il faudra bien évidemment le paramétrer en avance, avec les instructions disponibles à cette adresse.

Il est plutôt malin de la part de Nintendo de recycler les Mii, qui font indéniablement partie de son histoire. Ils sont quand même liés à l’une des consoles les plus vendues, la Wii, qui dépasse les 100 millions d’exemplaires écoulés. Les occasions de les remettre en valeur ne manquent pas. On avait ainsi découvert que les avatars avaient servi de base pour certains personnages de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Les Mii sont également devenus les héros du jeu vidéo Miitopia, paru sur Nintendo Switch en 2021 et sur 3DS en 2017. Dans ce RPG au gameplay accessible, on peut se servir de l’outil de création pour assembler une équipe improbable, associant par exemple Batman à Kim Jong-un et Donald Trump. Là est la force des Mii : les bonhommes de Nintendo, malgré une apparence simpliste, peuvent suffisamment être ressemblants pour adapter la réalité. Pour entrer dans son musée, la firme risque quand même d’être plus regardante sur le look des Mii.

Pour aller plus loin Voilà tout ce qui se cache dans le musée Nintendo

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+