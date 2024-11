Lecture Zen Résumer l'article

On dirait presque une « vanne » (vous l’avez ?) : Free est victime d’une nouvelle fuite, mais cette fois-ci, d’une fuite d’eau. Rien à voir avec l’énorme fuite de données. Mais, ce simple incident technique peut nous en apprendre davantage sur le fonctionnement d’un opérateur.

C’est une nouvelle fuite qui a touché Free, mais une fuite aquatique : le nœud de raccordement du 18ème arrondissement de Paris a subi une fuite d’eau dans le bâtiment. Les connexions ont même été coupées, le temps de réparer ça.

Une fuite chez Free, ou plutôt un dégât des eaux

Cette histoire est tout autre que l’énorme fuite de données chez Free fin octobre 2024, qui pourrait engendrer des arnaques bancaires avec votre IBAN. Ce 6 novembre, le compte X dédié à la technique du fournisseur d’accès à Internet (FAI), Free 1337, a publié un message concernant un souci technique. L’opérateur a constaté une fuite d’eau dans le plafond de l’un de ses nœuds de raccordement situé dans le 18ème arrondissement de Paris. Le message est même accompagné d’une photo de cette fameuse « fuite ».

Soyez rassurés, « le souci a été maîtrisé par une solution provisoire », a précisé le FAI. Tous les équipements ont été remis en service et les abonnés ont pu de nouveau profiter d’Internet. Par ailleurs, une autre intervention est prévue « pour sécuriser l’étanchéité des locaux ». Sur X, les internautes s’en sont donnés à cœur joie pour se moquer du FAI en faisant le parallèle entre cette fuite d’eau (qui n’est pas du ressort de l’opérateur) et la fuite de données.

Au fait, qu’est-ce qu’un nœud de raccordement ?

Ce dont Free parle, c’est d’un nœud de raccordement optique, ou NRO. C’est un endroit où convergent toutes les lignes fibre optique des abonnés d’un même quartier ou d’une même ville et c’est là qu’elles sont reliées au réseau national. Pour chaque local, on peut compter jusqu’à plusieurs dizaines de milliers de lignes, pouvant être activées ou désactivées. Il existe aussi les nœuds de raccordement d’abonnés, ou NRA, qui sont conçus pour les lignes ADSL et téléphoniques.

Il s’agit d’un local dans lequel on trouve un onduleur et des batteries de secours (pour prévenir des coupures d’électricité), une climatisation (pour maintenir une température constante et refroidir les machines), beaucoup de câbles répartis dans toutes les directions et des commutateurs réseau optiques, ou « switchs optiques » : ce sont des équipements qui créent des circuits virtuels entre plusieurs périphériques.

La carte des noeuds de raccordement de Free à Paris. // Source : Free

Free dispose de ses propres NRO, même si parfois il loue des locaux à Orange. Mais pour les Zones Très Denses (ZTD) comme Paris ou le reste de l’Île-de-France, il a ses NRO. En aval des NRO, on trouve les fameuses armoires métalliques qu’on voit dans les rues, qu’on appelle les points de mutualisation optiques (PM). Ce sont eux qui sont reliés aux NRO et qui distribuent finalement vos lignes fibre. Dans certains cas, un nœud de raccordement peut aussi être un point de mutualisation.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+