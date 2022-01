Riot Games a porté plainte contre un studio vietnamien qui aurait réutilisé, sans accord, une grande partie des champions et descriptions provenant de League of Legends. Les exemples donnés sont en effet… vraiment très ressemblants.

L’histoire n’est pas unique dans le monde du jeu vidéo : pour un jeu officiel très populaire, on trouve des dizaines de copies plus ou moins réussies. Certains essaient toutefois de se différencier plus subtilement que d’autres. Les créateurs du jeu I Am Hero: AFK Tactical Teamfight, par exemple, vont devoir redoubler d’inventivité pour prouver qu’ils n’ont pas copié Teamfight Tactics de Riot Games, dérivé de la célèbre franchise League of Legends (LoL).

Le 20 janvier 2022, l’éditeur a déposé plainte officiellement contre son adversaire vietnamien, comme l’ont relevé Reuters ou Polygon. « Vu que League of Legends et ses champions sont si populaires, des développeurs de jeux mobile à petit budget ont cherché à profiter de cette popularité en lançant des pâles imitations des champions de LoL dans leurs propres jeux », peut-on lire dans la plainte.

Même concept, mêmes champions, mêmes textes

Il n’y a en effet pas que le nom de Tactical Teamfight qui ressemble beaucoup à Teamfight Tactics : le jeu mobile du studio Imba Network aurait, selon Riot Games, réutilisé quasiment tous les personnages de son univers, en masquant à peine la copie.

Un des personnages qui aurait été copié sur LoL // Source : La plainte déposée par Riot Games

« Plus précisément, bon nombre des « héros » (sinon tous) présentés dans le jeu contrefait sont des personnages qui présentent des similitudes significatives avec les champions de LoL, notamment dans la conception de leurs personnages, leurs noms, leurs capacités et leurs histoires de fond (c’est-à-dire le « lore ») », peut-on lire dans la plainte.

« Dans de nombreux cas, Imba a extrait textuellement des paragraphes entiers de matériel textuel de LoL, comme « l’histoire » de « Qqtrox », qui a été copiée directement du personnage de LoL « Aatrox », comme illustré. » S’ajoute à cette démonstration une capture d’écran qui montre que le texte est en effet en tout point similaire, sur Teamfight Tactics et sur l’imitation vietnamienne.

Un autre extrait de la plainte déposée par Riot Games

Riot Games aurait envoyé une lettre au studio Imba en décembre, mais celui-ci aurait refusé d’admettre l’infraction. L’éditeur américain note par ailleurs que l’entreprise concurrente est un sponsor… de tournois League of Legends.

Teamfight Tactics (TFT) est un jeu sorti en 2019, qui s’appuie sur les personnages de la franchise LoL mais pas sur son gameplay. TFT, comme on le surnomme, est appelé un « autochess », une sorte de jeu d’échec où l’on place des personnages sur un plateau, qui vont ensuite s’affronter automatiquement sans action du joueur ou de la joueuse.