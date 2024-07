Lecture Zen Résumer l'article

Alors que FromSoftware et Sony ne semblent toujours pas enclins à offrir une remasterisation de Bloodborne, les joueurs PC multiplient les initiatives pour palier le manque.

Bloodborne est l’un des chefs-d’œuvre du catalogue de la PlayStation 4. Développé par FromSoftware, studio à qui on doit la trilogie Dark Souls et Elden Ring, il est une autre vision du genre RPG d’action avec un gameplay exigeant. Le titre mériterait une remasterisation sur PS5 (tant de jeux moins évidents y ont eu droit) et, surtout, un portage sur PC. Le public concerné attend un signe du côté de FromSoftware et de Sony, signe qui se fait toujours désirer.

« Je sais que beaucoup de personnes rêvent de Bloodborne sur PC. Si je dis que je le veux aussi, alors je pourrais avoir des problèmes. Mais c’est un projet auquel je ne suis pas opposé », a confié Hidetaka Miyazaki, directeur du jeu, à PC Gamer le 13 juin. Il aimerait que Bloodborne soit davantage disponible, mais ce n’est pas lui qui décide. La balle est dans le camp de Sony, qui a les droits. Et en dépit d’une vraie demande, l’entreprise japonaise ne souhaite toujours pas faire revivre Bloodborne d’une manière ou d’une autre. Au grand dam de la communauté PC, qui multiplie les initiatives pour compenser.

Émulation, mods dans Elden Ring… Comment le public PC joue à Bloodborne

Comme il n’existe aucune version PC de Bloodborne, certains joueurs veulent passer par la case émulation. Sauf que c’est un cas un peu complexe, comme l’indique cet article de WCCFtech publié le 5 juillet. Où l’on apprend que de grandes avancées ont été réalisées sur l’émulateur ShadPS4. Une vidéo publiée par GeorgeMoralis montre qu’il peut lancer Bloodborne et aller jusqu’à l’écran de sélection du personnage.

« ShadPS4 est le premier émulateur PS4 à atteindre l’écran de sélection de personnage dans Bloodborne. Attendez… c’est encore loin d’être jouable, mais c’est déjà un début », peut-on lire sur le site du collectif qui s’occupe de l’émulateur. Il fait déjà tourner des jeux en 3D comme One Piece Odyssey ou encore Persona 5. Si d’autres émulateurs PS4 sont en développement, ShadPS4 est le plus avancé sur Bloodborne et les prochains mois pourraient être décisifs et faire naître un espoir.

L’autre possibilité consiste à miser sur la communauté de modding, toujours prompte à imaginer des projets plus impressionnants les uns que les autres. C’est par exemple le cas de Graceborne, un mod inspiré de Bloodborne pour la version PC d’Elden Ring. La description est la suivante : « Version alpha d’un projet qui vise à transformer Elden Ring en une expérience plus sinistre et sombre encore. Elle introduit des armes avec mode alternatif, des armes à feu capables de parer, les pas rapides quand on cible, la nuit permanente, entre autres ajouts. » Sans oublier le système de régénération de vie de Bloodborne, qui permet de récupérer les dégâts reçus si on riposte immédiatement. Le mod, disponible depuis le 19 juin, n’en est encore qu’à ses prémices.

Le mod Bloodborne pour Elden Ring // Source : Nexus Mods

Enfin, il y a des initiatives plus éloignées, mais qui témoignent de la passion pour Bloodborne, dans le sillage d’un jeu de karts très inspiré du jeu de FromSoftware. Baptisé Nightmare Kart et disponible gratuitement sur Steam, il s’est d’abord intitulé Bloodborne Kart.

