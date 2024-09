Lecture Zen Résumer l'article

Jeff Goldblum se réinvente dans la peau de Zeus et squatte le top 10 de Netflix grâce à la série Kaos. Si vous avez déjà fait le tour de l’Olympe en 8 épisodes, voici 5 séries similaires à voir en streaming : The End of the F***ing World, Ragnarök, Furies, Sandman, ainsi que Percy Jackson, sur Disney+.

C’est officiel : le chaos règne au cœur de l’Olympe (et sur Netflix). La cause ? La sortie de Kaos, le 29 août 2024. Désormais bien placée dans le top 10 de la plateforme, cette série avec Jeff Goldblum (Jurassic Park), qui revisite la mythologie grecque à la sauce moderne, cartonne déjà auprès des abonnés Netflix. Que voir en streaming après Kaos ?

The End of the F***ing World sur Netflix

Bien avant de raconter le chaos qui secoue l’Olympe (et les barbecues de Jeff Goldblum), la showrunneuse Charlie Covell avait déjà bouleversé l’ordre de Netflix avec The End of the F***ing World, en 2018. Adaptée du roman graphique de Charles Forsman, cette fausse comédie romantique pour ados met en scène James, qui se définit lui-même comme un psychopathe, et Alyssa, une ado blasée qui rêve de quitter son quotidien toxique. Ensemble, ils vont se lancer dans un roadtrip improbable, qui va les changer à jamais.

Tout comme Kaos, The End of the F***ing World est une série hors norme, inclassable, bénéficiant du talent singulier des jeunes Jessica Barden (You & Me) et Alex Lawther (Black Mirror), dans les rôles principaux.

Ragnarök sur Netflix

La mythologie et l’histoire des dieux vous passionne ? Alors, il faut jeter votre dévolu sur Ragnarök, pour vous consoler de la fin de Kaos. Pendant trois saisons, ce teen drama aux accents écologiques a ainsi renouvelé le genre, avant de proposer une conclusion qui a énormément déçu les fans.

La série vaut tout de même le coup d’œil, pour l’histoire de Magne, cet adolescent devenant la réincarnation de Thor, et de son demi-frère, Laurits, prenant les caractéristiques de Loki. Ragnarök aborde également des thématiques plutôt rares dans une série adolescente, et surtout terriblement d’actualité, autour du réchauffement climatique. Loin d’être indispensable, mais tout de même parfaite pour se prendre pour un dieu, le temps de quelques épisodes.

Furies sur Netflix

Et si les dieux descendaient sur Terre pour régner sur le crime parisien ? Voilà ce qu’imagine Furies, étonnante série française qui a cartonné sur Netflix à sa sortie, en mars 2024. On y suit Furie justement, une tueuse implacable de l’Olympe, chargée de maintenir l’équilibre entre six familles mafieuses de Paris. Elle prend alors sous son aile la jeune Lyna, lancée dans une quête de vengeance sans merci. Ici, on quitte l’ambiance comique et décalée de Kaos, pour entrer dans une lutte bourrée d’action, sans aucune subtilité, évidemment. Si vous aimez les bastons bien corsées, et que vous n’avez pas peur des incohérences, alors Furies est faite pour vous.

Sandman sur Netflix

Suivre les dieux lumineux et paranoïaques de l’Olympe dans Kaos, c’est génial. Mais admirer les sombres divinités qui veillent (ou pas) sur notre sommeil, c’est encore mieux. Dans Sandman, on découvre ainsi le marchand de sable, ou Morphée pour les intimes. Alors qu’il retrouve enfin le royaume des songes, après 106 ans d’exil, il constate que le chaos règne depuis son départ. Il va alors devoir sauver l’humanité de cauchemars échappés dans la nature…

Sortie en 2022, Sandman représente tout simplement un rêve éveillé et surtout une adaptation parfaite du comics de Neil Gaiman. Autant dire que l’on attend avec grande impatience la saison 2, prévue prochainement sur Netflix.

Percy Jackson sur Disney+

Certes, Percy Jackson n’est pas disponible sur Netflix. Cependant, il est vraiment difficile de faire plus proche de Kaos, en termes de personnages et d’histoire. La série avec Jeff Goldblum est même parfois présentée comme un Percy Jackson, version adulte. Cette série de Disney+, plutôt adressée à un public jeunesse donc, s’attarde le destin d’un adolescent, découvrant qu’il est en réalité un demi-dieu. Toutefois, tout bascule lorsque Zeus en personne l’accuse d’avoir volé son éclair…

Adaptation très attendue des romans de Rick Riordan, Percy Jackson a étonné par ses arcs narratifs matures et sa capacité à faire évoluer la saga avec son temps, notamment grâce à un casting plus diversifié. Une excellente surprise, à recommander à tous les fans de mythologie et de quêtes initiatiques.

