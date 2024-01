La saison 1 de Percy Jackson et les Olympiens vient de s’achever. Les scénaristes planchent déjà sur la saison 2, même s’il n’y a pas eu encore de feu vert. Quelles sont les chances d’un renouvellement par Disney+ ?

Plus de 10 ans après le film, Percy Jackson est le héros d’une nouvelle adaptation, mais en série cette fois-ci : Percy Jackson et les Olympiens. Cette nouvelle version des personnages, livrée par Disney+, semble avoir largement contenté les fans de la saga. La saison 1 vient de s’achever lors de l’épisode 8, La prophétie se réalise. Quid de la suite ?

« La mer des monstres » bientôt dans Percy Jackson et les Olympiens ?

La saison 2 de Percy Jackson n’a pas encore été officiellement commandée par Disney+. Mais il faut bien admettre que le doute sur un renouvellement est peu permis. La série est un succès critique quasi unanime, en plus d’être acclamée par les fans et de signer de très belles audiences. D’après Variety, le premier épisode a rassemblé 13,3 millions de spectateurs et spectatrices en six jours. Pour comparaison, Ahsoka a pu compter 14 millions de personnes sur cinq jours. Percy Jackson titille donc de près la saga Star Wars, sur Disney+. Qui plus est, le nombre de fidèles a augmenté au fil des semaines.

À cela s’ajoute une production anticipée : la writer’s room, où les scénaristes rédigent ensemble les arcs narratifs, est déjà constituée et en route. « Rien n’est confirmé, mais nous avons eu une première sorte d’atelier d’écriture qui nous a permis d’esquisser ce à quoi ressemblerait la saison 2 si elle était approuvée et où l’histoire commencerait. Je ne sais pas, mais j’ai bon espoir », expliquait l’auteur des livres et producteur exécutif de la série, Rick Riordan, dès fin 2023. L’écriture de la saison 2 a donc déjà bien commencé, même si la plateforme n’a pas encore donné de feu vert officiel.

Ce qui est certain, c’est que cette phase de préproduction étant bien avancée, un go de Disney+ permettrait d’enclencher un tournage assez rapidement : en cas de renouvellement, la saison 2 pourrait advenir tôt, d’ici fin 2024 ou début 2025. Walker Scolbell, Leah Leffries et Aryan Simhadri devraient en toute logique être de retour, étant donné leur investissement dans la promotion de la saison 1 et le succès de ce casting auprès des fans.

Le tome 2 de Percy Jackson se passe essentiellement sur l’océan. // Source : Disney+

Les showrunners évoquent d’ailleurs déjà la suite, non sans une certaine confiance. Si la saison 2 se concrétise, elle adaptera le tome 2, La mer des monstres. Laquelle se passe donc sur l’océan : « Beaucoup de bateaux. Nous revenons à l’époque de Black Sails », s’en amuse Dan Shotz qui, avec le coshowrunner Jonathan E. Steinberg, ont travaillé auparavant sur cette série de pirates. « C’est certain. J’avais juré de ne plus jamais travailler sur des bateaux ou l’océan, mais l’univers m’a fait mentir », confirme Steinberg.

Les producteurs espèrent tous deux en venir un jour au tome 5, qu’ils décrivent comme une forme de point culminant. Sur ce point, il faut rester prudent : rares sont les séries d’un tel budget — il s’agit tout de même de fantasy — à dépasser la saison 3. D’un autre côté, la popularité de Percy Jackson, si elle se maintient, peut assurer une longévité très correcte à l’adaptation.

