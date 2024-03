Les 8 épisodes de Furies sont sur Netflix. La série française, bourrée d’action et portée par Marina Foïs, Lina el Arabi et Mathieu Kassovitz, connaît un énorme succès d’audience sur la plateforme, top 1 du classement. Une saison 2 est-elle possible ? Quel arc narratif pourrait-il s’y dessiner ?

Il aura fallu plus de 3 ans pour mettre en route, produire et tourner Furies, selon ses producteurs. Ce fut payant : la série française d’action a été rapidement propulsée au plus haut du classement Netflix, depuis sa mise en ligne le 1er mars 2024. Ce succès peut-il mener à une saison 2 ? Les ingrédients sont là.

Inspirée par la mythologie gréco-romaine, elle présente un Paris alternatif, tenu par un crime organisé : seule la présence d’une Furie (Marina Foïs) maintient l’équilibre entre les cinq familles mafieuses. Lyna (Lina El Arabi) est amenée à rencontrer la Furie, dans sa quête de vengeance. Leur rencontre n’est que le début d’un parcours tumultueux, semé de fusillades et d’une conspiration contre les cinq familles.

La conspiration menée par le père de Lyna finit mal. Le personnage de Driss, interprété par Mathieu Kassovitz, est tué par Selma — la Furie, sa propre sœur. Au terme de toute cette course-poursuite, Lyna est en cavale — rappelons qu’elle s’était initialement livrée à la police et que les assassins de Damoclès sont toujours derrière elle. De fait, elle est forcée de rejoindre définitivement Selma : cette dernière lui explique que cela reste mieux que de fuir de pays en pays.

Damoclès met la main sur l’Olympe

Ce pacte conclu, encore faut-il résoudre le problème de l’Olympe : ce sont eux qui ont fait appel à Damoclès pour abattre la Furie et Lyna. Comment les convaincre de casser ce contrat sur leur tête et de refaire appel à elles ? Selma arrive dans la salle du conseil avec confiance : face aux membres des familles, elle explique qu’ils ne peuvent se passer d’elle. Mais en l’absence de réponse, Selma et Lyna se rapprochent… et découvrent que les chefs de famille ont été abattus.

Ils sont alors encerclés par des soldats surarmés, et font face à un homme qui leur demande de prêter allégeance : ce n’est autre que le chef du groupe Damoclès qui, semble-t-il, a décidé de prendre la tête de l’Olympe.

Cette fin présage déjà d’une intrigue possible pour une saison 2 : il est clair que la Furie n’acceptera pas réellement que l’Olympe reste sous l’égide d’une seule et même personne. Mais Selma et Lyna devront œuvrer dans l’ombre : leur force de frappe est clairement inférieure à celle de Damoclès. C’est donc une toute nouvelle intrigue qui se dessine, avec de nouveaux enjeux.

À cela s’ajoute une nouvelle intrigue intime : Lyna doit retrouver sa mère. On ne sait pas, à ce stade, où elle peut bien se trouver. Cela pourrait-il se recouper avec Damoclès ?

Ces fils seront dénoués seulement si Netflix commande une deuxième saison pour la série française. Mais face à un tel succès d’audience, qui n’est pas sans rappeler celui de Lupin (courant déjà sur trois saisons), on doute assez peu d’un renouvellement pour une nouvelle salve d’épisodes.

