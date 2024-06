Lecture Zen Résumer l'article

La voisine de Ruby, une certaine Mrs Flood, est décidément bien étrange dans les derniers épisodes de Doctor Who. Et notamment : elle sait ce qu’est un TARDIS. Il y a 3 hypothèses sur son identité. Spoilers sur l’épisode 7.

Doctor Who vient certes de lever un mystère (l’identité de Susan Twist), mais il en reste encore de très nombreux. À commencer par l’origin story de Ruby : qui est donc sa mère ? Mais une autre identité est en suspens, à savoir celle de Mrs. Flood. Celle-ci est la voisine de la famille de Ruby et les étrangetés à son sujet s’accumulent.

Lors du Christmas Special, Mrs Flood a pris tout le monde de court, en fin d’épisode, lorsqu’elle a brisé le quatrième mur en déclarant : « Quoi, vous n’avez jamais vu de TARDIS auparavant ? ». Le personnage est ensuite revenu, comme une voisine anodine, jusqu’à cet épisode 7 (sur Disney+) durant lequel elle semblait comprendre ce qu’il se passait. Mais qui est cette femme ?

Mrs Flood à côté de Cherry Sunday, la grand-mère de Ruby. // Source : BBC/Disney+

C’est une Time Lady : Susan

Puisque Mrs. Flood sait ce qu’est un TARDIS, l’hypothèse la plus probable est qu’elle fasse partie du peuple de Gallifrey : ce serait alors une Time Lady. Mais, du fait de la régénération, elle pourrait être un personnage que l’on connaît déjà. Le Master est une possibilité, sauf que les indices pointent vers un plot twist un peu plus original.

Tout porte à croire que Mrs. Flood serait Susan : la petite-fille du Docteur. En premier lieu, car cette dernière est étonnamment mentionnée à plusieurs reprises durant cette saison — dans le Londres de l’épisode 2 et durant cet épisode 7, quand le Docteur pensait que Susan Triad pouvait être de sa famille. Sa petite-fille pourrait finalement être là, mais encore mieux cachée, puisque Susan se serait donc régénérée, en plus d’être plus âgée.

Des fans ont même repéré des indices cachés dans les dialogues. À commencer lorsque le Docteur explique la régénération à Ruby, et qu’il la décrit comme la capacité à échapper à la mort, mais aussi à « se cacher ». Mrs Flood avait prononcé une phrase similaire peu avant.

« Je passe mon temps à me cacher. » // Source : Capture d’écran X

Elle est liée à une compagne de voyage

Il y a une autre hypothèse : Mrs Flood n’est pas liée à la famille du Docteur, mais à la famille des compagnes et compagnons de voyage. Certains fans pensent qu’il pourrait s’agir d’une version plus âgée de Clara Oswald, puisque cette dernière est non seulement l’une des rares compagnes de voyage encore vivantes, et possède un TARDIS. Sans compter que des internautes ont remarqué une concordance dans les habits.

D’autres se basent plutôt sur son nom de famille. Ce n’est pas la première fois que l’eau intervient dans les noms, au cœur d’un twist : River (rivière) Song était la fille d’Amy Pond (étang). De fait, le mot « Flood », qui peut désigner une crue par exemple en anglais, semble être du même champ lexical. Serait-ce une réincarnation de River, qui aurait survécu à sa mort ? Une enfant d’Amy et Rory ?

Cette hypothèse reste bien moins probable que Mrs Flood comme Time Lady, ou en tout cas un peu plus tirée par les cheveux.

Elle serait une simple héraut

La possibilité la plus bateau serait que Mrs Flood fasse simplement partie des hérauts de Sutekh, puisque l’épisode 7 nous apprend que le dieu en a plusieurs. Cela expliquerait pourquoi Mrs Flood prend soudain un air très sombre dans la chambre de la grand-mère de Ruby ; qu’elle lui refuse une tasse de thé (qui fait ça ?) ; et qu’elle semble savoir ce qu’il se passe en déclarant « Il n’attend plus » au sujet de Sutekh.

Ce n’est pas à exclure. Mais ce serait certes un peu décevant, puisque le personnage serait donc vite évacué, sans relever d’un plot twist majeur la concernant.

Si elle n’est pas un héraut, il n’est pas dit que le mystère soit levé durant cet épisode 8, où le Docteur et Ruby auront déjà beaucoup à faire face à Sutekh et alors qu’il reste aussi la question de la mère de Ruby. Peut-être, toutefois, que tout est lié.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !