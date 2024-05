Lecture Zen Résumer l'article

L’épisode 4 de cette nouvelle saison 1 de Doctor Who s’intitule 73 Yards. Un titre issu du concept : Ruby est suivie par une vieille âgée qui se tient toujours à 73 yards (66,7 mètres) d’elle, alors qu’elle est piégée dans une boucle temporelle étrange.

La première saison du « soft reboot » de Doctor Who suit son cours, sur Disney+ en France. Après un épisode écrit par Steven Moffat, qui introduit une future compagne de voyage, l’épisode 4 est l’un des premiers depuis longtemps à être « Doctor-lite » (où le Docteur est quasiment absent). C’est donc Ruby (Millie Gibson) qui tient les rennes de 73 Yards. Un bien étrange épisode, qui livre une boucle temporelle que beaucoup ont eue du mal à saisir. Mais de panique : on reprend les éléments narratifs de 73 Yards point par point. Attention, SPOILERS.

Le cercle de fées

Dans 73 Yards, le Docteur et Ruby arrivent au Pays de Galles, sur la côte. En face du TARDIS, un mystérieux cercle mortuaire, appelé « cercles de fées », est brisé lorsque Ruby marche dessus par mégarde. Elle lit aussi un écriteau, où il est inscrit : « Rest in Peace, Mad Jack. » Dès lors, le Docteur disparaît totalement et le TARDIS reste fermé à clé. Ruby commence aussi à voir une vieille femme, au loin, qui se tient toujours, quoi qu’il arrive, à 73 yards d’elle (soit 66,7 mètres). Dans un pub gallois à proximité, les villageois affirment que Ruby a profané le cercle d’un certain « Mad Jack », un fou dangereux.

S’ajoute une étrangeté : toutes les personnes qui approchent cette femme se situant au loin entendent « quelque chose » qui, immédiatement, les terrorise — ils prennent systématiquement leurs jambes à leur cou. Même la propre mère de Ruby s’enfuit et bannit sa fille de sa vie après avoir entendu les paroles de la vieille femme. Du côté de UNIT, le groupe militaire mené par Kate Stewart ne parvient pas non plus à arrêter cette mystérieuse femme. Pire, eux aussi finissent par fuir.

Mad Jack

Les années passent, la femme continue de suivre Ruby à 66,7 mètres pendant vingt ans. Jusqu’à ce que Ruby entende parler d’un certain Gwilliam, candidat à l’élection présidentielle au Royaume-Uni. Durant l’interview, Gwilliam révèle que son surnom est « Mad Jack ». Et là, tout fait sens : juste avant de disparaître, le Docteur a mentionné un certain Gwilliam. Il l’a décrit comme un homme politique dangereux, fasciste, ayant mené la planète au bord de la guerre nucléaire durant les années 2040.

Ruby se persuade à ce moment-là que son rôle est d’arrêter Mad Jack coûte que coûte pour sauver l’humanité du chaos. Elle décide de rejoindre la campagne présidentielle de Gwilliam pour se rapprocher de lui. Elle y fait notamment la rencontre de Marti, qui lui affirme que cet homme est un « monstre » — on comprend, au fil du scénario, qu’il est un agresseur sexuel.

Après l’élection, Ruby trouve une opportunité idéale : un discours de Gwilliam dans un gigantesque stade de foot. Elle fait en sorte de se trouver exactement à 66,7 mètres de Gwilliam, pour que la mystérieuse femme se place juste à côté de lui et qu’il lui adresse la parole. La femme prononce à ce moment la phrase qui terrorise et fait fuir tout le monde. De fait, Mad Jack démissionne de son poste de Premier ministre et disparaît. En clair, Ruby a défait Mad Jack, en mobilisant la vieille femme au bon endroit, au bon moment.

Comment fonctionne cette boucle temporelle ?

Étrangement, la défaite de Mad Jack ne libère pas tout de même Ruby de cette trame temporelle. Elle continue à vivre une vie entière, jusqu’à devenir elle-même une personne âgée. Lorsque son décès approche, la vieille femme, pour la première fois, se rapproche de Ruby… puis la Ruby âgée se retrouve téléportée plusieurs décennies en arrière, sur la côte galloise, alors que le Docteur et Ruby sortent du TARDIS. En apercevant la femme au loin, plus tôt que la dernière fois, Ruby s’arrête et ne marche pas sur le cercle des fées.

Lorsque le Docteur demande à Ruby combien de fois elle est venue en Pays de Galles, celle-ci doute et répond « trois fois ». Lors du premier dialogue, au début de l’épisode, elle avait répondu « deux fois ».

Mais que s’est-il passé ? Une chose est claire : la vieille femme, qui se tenait à 66,7 mètres de Ruby, était Ruby elle-même, plus âgée.

Lorsque le cercle des fées s’est brisé, et que l’esprit de Mad Jack a été libéré, la profanation a piégé Ruby dans une trame temporelle qu’elle devait réparer. La version plus âgée de Ruby était là pour s’assurer que Ruby aille au bout de la boucle, sans perturbation. Reste à savoir pourquoi le Docteur a disparu durant cette boucle. Un verrouillage temporel est probable. C’est une notion déjà introduite dans Doctor Who, notamment via les Anges Pleureurs : ils envoient des personnes quelque part dans l’espace-temps, où le Docteur ne peut plus accéder. La boucle du cercle des fées bloquait ainsi Ruby, tout voyage spatio-temporel était impossible.

Pourquoi 73 yards / 66,7 mètres ? Le showrunner explique, dans le behind-the-scenes, qu’il s’agit de la distance à partir de laquelle il avait la sensation que l’on pouvait voir une silhouette, sans vraiment voir de qui il s’agit.

Que dit la femme ?

Il reste pas mal de zones de flou, des explications qui ne seront jamais fournies sur la raison d’être et le déroulement de cette boucle temporelle. Par exemple, ce que dit la version âgée de Ruby aux personnes qui viennent à sa rencontre, et qui les saisit d’effroi, n’est pas connu. Russel T. Davies a expliqué que l’on ne saura jamais : il estime que cette incertitude, laissée à notre imagination, est plus effrayante encore.

« Vous ne le saurez jamais. Je ne vous dirai jamais ce qu’elle dit. C’est à vous de vous demander ce que quelqu’un pourrait bien dire pour qu’une mère s’éloigne de sa fille pour toujours. Vous pouvez demander à vous-même : ‘Qu’est-ce qui me pousserait à faire ça ?’ Et une fois que vous commencez à le faire, vous entrez dans un récit vraiment horrifique’. ».

