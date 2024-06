Lecture Zen Résumer l'article

Principal diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2 depuis 2021 (après l’abandon prématuré de Mediapro), Amazon ne relancera pas son « Pass Ligue 1 » lors des prochaines saisons. Le géant du commerce pourrait abandonner le football français ou se contenter de relayer le signal du futur diffuseur.

En août 2021, Amazon s’était mué en sauveur du football français. Avec son Pass Ligue 1 à 12,99 euros par mois (une option par-dessus l’abonnement Amazon Prime), le géant du commerce et du streaming avait récupéré, pour trois saisons, les droits abandonnés par Mediapro et sa chaîne Telefoot. Après une année 2021 de transition sur Canal+, huit matchs sur dix avaient atterri sur Prime Video pour 250 millions d’euros par saison.

Trois ans plus tard, la Ligue 1 n’a, a priori, pas eu l’effet espéré par Amazon. Le géant du web aurait perdu 130 millions d’euros par saison à cause de coûts d’exploitation trop élevés et d’une croissance qui s’est rapidement arrêtée. Sans surprise, Amazon n’est pas candidat à sa propre succession. La Ligue 1 est un produit d’appel intéressant mais, sans Léo Messi ou Kylian Mbappé, ne mérite pas un si grand investissement.

Comme le rapporte L’Équipe, Amazon a officialisé le 18 juin l’arrêt de son Pass Ligue 1 « dans sa forme actuelle ». L’abonnement payant ne reviendra pas.

Une des premières communications pour le Pass Ligue 1. // Source : Amazon

Amazon peut-il conserver du football malgré tout ?

« Suite à la fin de la saison 2023-2024 et en raison de la fin du cycle en vigueur des droits de diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2 par Prime Video, la chaîne Le Pass Ligue 1 ne sera plus disponible dans sa forme actuelle sur le service à compter du 19 juin 2024 », indique Amazon par mail à ses abonnés annuels et mensuels, qu’il ne prélève déjà plus depuis plusieurs semaines. « Le ou les futurs diffuseurs de la prochaine saison de Ligue 1 et de Ligue 2 ne sont pas encore connus. Nous vous invitons à rester à l’écoute via nos réseaux », ajoute l’entreprise.

L’entreprise ouvre-t-elle la porte à un comeback du Pass Ligue 1 ? C’est peu probable. Selon les dernières rumeurs, faute de diffuseur, la LFP (Ligue de Football Professionnel) envisagerait de lancer sa propre application à 25 euros par mois, avec le risque de perdre énormément d’argent. Amazon pourrait se positionner en diffuseur de cet abonnement payant, mais ne devrait pas reprendre la gestion de la réalisation et des contenus éditoriaux. Tout dépendra de l’avancée des discussions avec BeIn et Canal+ qui, en position de force sur la LFP, lui mettent des bâtons dans les roues depuis plusieurs mois.

Le géant du web pourrait aussi codiffuser quelques grandes affiches si la LFP ouvre la porte à ce système de partage, comme elle le fait aux Royaume-Uni occasionnellement.

Le mail envoyé par Amazon à ses abonnés actuels. // Source : Capture Numerama

Après trois ans dans le football français, le bilan d’Amazon ne devrait pas rassurer d’éventuels futurs diffuseurs. Apple a notamment décliné cette idée tandis que DAZN, le géant du streaming sportif, trouve les prix demandés par la LFP beaucoup trop élevés pour se prononcer. L’avenir est flou pour la Ligue 1 et la Ligue 2, alors que même un géant comme Amazon n’a pas réussi à trouver son compte.

