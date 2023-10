La Ligue de football professionnel (LFP) lance le 17 octobre un appel d’offres pour les droits de la Ligue 1 et la Ligue 2 entre 2024 et 2029. Des enchères déjà historiques à cause de l’absence de Canal+. Elles pourraient encore plus pousser le football français dans l’ère du streaming.

Jusqu’au 18 mai 2024, date de la dernière journée de la Ligue 1, le championnat français de football sera diffusé en France par Amazon Prime Video (7 matchs) et Canal+ (2 matchs). Une codiffusion négociée dans ces circonstances extraordinaires suite à l’abandon du groupe Mediapro, qui avait acheté les droits pour un montant record, avant d’abandonner le marché français trois mois après son lancement en 2020.

Trois ans plus tard, le fiasco Mediapro n’a toujours pas été digéré. Canal+ ne se remet pas de ce qu’il considère comme une trahison, ce qui l’a motivé à annoncer à la LFP qu’il ne candidatera pas aux droits de la Ligue 1 pour la première fois de son histoire. Se pose alors une question importante pour des millions de passionnés : qui diffusera la Ligue 1 en France entre 2024 et 2029 ?

Deux lots à vendre

Pour rendre la Ligue 1 plus alléchante, la LFP a décidé de simplifier les règles entre 2024 et 2029. Cinq saisons au lieu de quatre, des matchs seulement en fin de journée, seulement deux lots (3 rencontres phares et 6 autres rencontres, oubliez les apps comme Free Ligue 1). La LFP a pour objectif de rapporter 800 millions d’euros par saison avec la Ligue 1 (530 millions au minimum pour le lot 1 et 270 millions pour le lot 2). Il y a aussi les droits de la Ligue 2, mais cet article se concentre surtout sur la Ligue 1. Notre confrère Sacha Nokovitch de L’Équipe propose un travail très exhaustif sur ce sujet.

Les lots proposés par la LFP avec un système d’enchère. // Source : LFP

Qui va diffuser la Ligue 1 en France ?

Le 17 octobre, les candidats intéressés pourront déposer une offre à la LFP. Si les conditions financières sont réunies, alors la Ligue de football professionnel pourrait rapidement désigner les noms des nouveaux diffuseurs de la Ligue 1. En revanche, si les montants demandés ne sont pas atteints, l’appel d’offres sera remplacé par des négociations au gré à gré, qui permettront à la LFP de négocier avec chaque acteur, y compris ceux qui ne candidatent pas comme Canal+.

Au 16 octobre 2024, la liste des candidats potentiels est la suivante :

Amazon Prime Video, dans la continuité de 2021

Après le fiasco Mediapro, Canal+ espérait que la LFP lui confie l’intégralité de la Ligue 1 pour le remercier de son aide (Canal+ avait récupéré les droits de la chaîne Telefoot le temps de finir la saison). La LFP a finalement choisi de vendre le lot 2 (8 matchs à l’époque) à Amazon, pour un montant très compétitif (250 millions d’euros). Une crasse que n’a pas pardonnée Canal+.

Deux ans après, le pari de la LFP va-t-il payer ? La Ligue espère sans doute qu’Amazon sera de nouveau candidat aux droits de la Ligue 1, pour le même lot, pour celui avec les matchs phares ou pour les deux.

La Ligue 1 sur Amazon Prime Video (image de 2021). // Source : Amazon

Côté positif : Amazon est un acteur déjà connu des Français, qui commercialise son abonnement à un tarif jugé « raisonnable » (14,99 euros par mois en plus de l’abonnement Prime). Amazon est aussi un GAFAM au compte en banque quasi illimité, ce qui garantit à la LFP qu’il pourra le payer.

Côté négatif : l’expérience 2021-2024 a-t-elle été bien vue par Amazon ? Le géant du web perdrait 130 millions d’euros par saison en diffusant la Ligue 1 et en gérant la production des matchs. Certes, la Ligue 1 est aussi un produit d’image pour lui, mais est-il dans son intérêt de dépenser autant d’argent pour quelque chose qui lui rapporte peu ? Le départ de Messi et de Neymar a aussi fait perdre de la valeur au produit, alors que l’avenir de Mbappé est inconnu.

Apple TV+ aime le sport, mais le football français est-il intéressant ?

Ted Lasso, la MLS (la ligue de football américaine, avec Messi), un documentaire sur Messi… Apple aime de plus en plus le football. Après avoir longtemps misé sur des sports très américains (baseball, football américain…), la marque californienne croit de plus en plus que le « soccer » est un moyen de booster son service Apple TV+, très apprécié pour la qualité de ses séries.

Messi, Messi, Messi… Apple TV+ ne mise plus que sur l’Argentin. // Source : Apple

Côté positif : Apple est riche, très riche. Perdre de l’argent pour diffuser la Ligue 1 ne l’affecterait pas tellement. Apple est aussi partenaire de Canal+, ce qui veut dire qu’il pourrait proposer aux abonnés de Canal+ certains matchs. La marque californienne serait aussi intéressée par l’idée de développer des contenus locaux, pour ne pas être trop centrée sur les États-Unis.

Côté négatif : Apple aime acheter les droits mondiaux, pour diffuser du contenu dans le monde entier. Pourra-t-il le faire avec la Ligue 1 et, surtout, y a-t-il un intérêt pour la Ligue 1 ailleurs qu’en France ? Apple TV+ n’a aussi pas d’application Android et on imagine mal la LFP imposer à Apple le lancement d’une application sur les smartphones Samsung et Google… Apple est un candidat crédible sur le long terme, mais le voir se positionner sur la Ligue 1 dès 2023 serait surprenant.

DAZN, le « Netflix du sport », qui rêve de tout acheter en France

DAZN n’est pas étranger à la Ligue 1. À vrai dire, dans quelques pays, c’est déjà lui qui diffuse le championnat français. Cependant, le voir candidater aux droits locaux serait une grande première, d’autant plus que DAZN revendique clairement son intention de devenir une référence en France.

Qui est DAZN ? Cet acteur anglais du streaming se présente comme le « Netflix du sport ». Son objectif est de rafler le droit de toutes les compétitions, pour proposer dans un même abonnement tout le sport en direct et en replay, avec des émissions. En Allemagne, en Italie et en Espagne, il est déjà devenu un acteur important, en diffusant les compétitions nationales. DAZN diffuse aussi la Ligue des champions féminine et mise sur un partenariat avec YouTube pour étendre sa notoriété.

Depuis août 2023, DAZN est aussi partenaire de Canal+. Les deux groupes s’échangent des matchs, ce qui permet à DAZN de codiffuser les 2 matchs de Ligue 1 de Canal+ en 2023-2024. En échange, une chaîne DAZN est disponible dans les abonnements Canal+.

Sur son site, DAZN met déjà en avant la Ligue 1. Il diffuse des matchs grâce à un accord avec Canal+. // Source : DAZN

Côté positif : DAZN veut la Ligue 1 et le répète. Son alliance avec Canal+ et ses discussions avec les opérateurs français le rendent aussi crédible. DAZN pourra diffuser des matchs en dehors de son abonnement, tout en misant vraiment sur une stratégie sportive.

Côté négatif : DAZN est inconnu des Français, qui en ont peut-être marre de découvrir de nouveaux services tous les trois ans. Il a aussi moins de ressources financières qu’Apple ou Amazon, ce qui pourrait le contraindre à demander de l’aide à un acteur comme Canal+, qui pourrait l’utiliser pour récupérer la Ligue 1 sans le dire.

Canal+ est-il vraiment parti ?

Canal+ l’a dit : il ne déposera pas d’offre le 17 octobre. Est-il pour autant complètement écarté ?

Le plus probable est que l’appel d’offres du 17 octobre échoue, faute d’offre suffisante. Dans ce cas, Canal+ pourrait revenir à la table des négociations. Ses accords avec Apple et DAZN lui permettent aussi de conserver une place à la table dans le monde de la Ligue 1, au cas où un de ces deux acteurs s’empare de la Ligue 1. En revanche, Canal+ et Amazon sont en froid.

Un accord entre un groupe payant et une chaîne gratuite ?

Enfin, autre possibilité permise par les nouvelles conditions de la LFP : la possibilité de sous-licencier des matchs à d’autres acteurs.

Dans l’hypothèse où le lot 1 et le lot 2 sont achetés par la même entreprise (disons Amazon), alors Amazon pourra vendre des matchs à Canal+ ou à TF1.

Dans l’hypothèse où le lot 1 et le lot 2 sont achetés par deux groupes différents (disons Amazon et DAZN), alors Amazon et DAZN pourront vendre des matchs à des chaînes gratuites, comme TF1 et M6. Les chaînes payantes comme Canal+ n’y auront pas droit, même si Canal+ pourra tricher en tant que diffuseur de DAZN.

Le duo Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu va-t-il commenter quelques rencontres de Ligue 1, comme à l’époque Mediapro ? Possible en cas d’alliance. // Source : Twitter TF1

D’autres acteurs peuvent aussi créer la surprise, même s’il est probable que les diffuseurs de la Ligue 1 entre 2024 et 2029 soient dans cette liste. Du côté de beIN Sports et RMC Sport, il ne devrait pas y avoir d’offres pour la Ligue 1 (beIN pourrait se concentrer sur la Ligue 2). Le feuilleton pourrait prendre fin très vite si un acteur sort l’argent demandé par la LFP… ou s’éterniser s’il faut négocier avec chaque groupe un par un.

Le pari de Numerama : DAZN et Canal+

Qui dit football dit pari, alors Numerama a décidé de se mouiller.

Notre pari est le suivant : DAZN et Canal+ vont tenter une alliance pour acheter les deux lots de la Ligue 1. DAZN diffuserait alors les 9 rencontres, tandis que Canal+ diffuserait celles qu’il a envie d’avoir grâce à son partenariat avec l’acteur anglais. On imagine mal Canal+ vraiment renoncer à la Ligue 1, surtout après avoir décidé de proposer l’abonnement DAZN dans ses offres. Les deux acteurs ont tout à gagner avec cette alliance. Autre possibilité, un duo Amazon/DAZN, toujours avec une partie des matchs sur Canal+ grâce à l’Anglais.

