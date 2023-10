Selon les informations du journal L’Équipe, seuls DAZN et beIN SPORTS se sont présentés à l’appel d’offres de la LFP qui a, sans surprise, échoué. Les négociations vont se poursuivre au gré à gré, sans doute avec le retour d’autres acteurs.

Fumée noire, la Ligue de Football Professionnel n’a pas trouvé de nouveaux diffuseurs pour la Ligue 1 entre 2024 et 2029. L’appel d’offres du 17 octobre s’est révélé infructueux, puisque la LFP n’a pas récolté les 530 millions d’euros demandés pour le lot 1 (3 matchs phares) et les 270 millions d’euros espérés pour le lot 2 (le reste). Les négociations vont se poursuivre au gré à gré, sans enchères, avec les différents diffuseurs potentiels identifiés par la Ligue.

Au vu des sommes demandées par la LFP, le sort de l’appel d’offres n’a rien d’étonnant. En revanche, ce qui est plus surprenant est la liste des candidats. Dans le journal L’Équipe du 18 octobre, on apprend que la Ligue n’a reçu des offres que de deux candidats : DAZN et beIN SPORTS.

Apple et Amazon ne se sont pas présentés

Autant d’absents veut-il dire que la Ligue 1 n’intéresse pas ? Il est plus probable que de nombreux acteurs soient partis du fait que l’appel d’offres serait infructueux dans tous les cas, ce qui les a incités à ne pas perdre leur temps. Dans le cas d’Amazon, L’Équipe explique notamment que le géant américain « n’avait pas la nécessité de montrer ses ambitions ‘qualitatives’ puisque sa plate-forme en fait la démonstration depuis plus de deux saisons. ». Prime Video négociera probablement avec la LFP dans les prochaines heures.

Quid d’Apple, que l’on imaginait candidater pour diffuser la Ligue 1, puisqu’il diffuse déjà la MLS (le championnat américain) ? Le constructeur de l’iPhone n’a pas déposé de dossier, ce qui signifie qu’il n’est pas entré en contact avec la LFP pour discuter d’une éventuelle offre. La Ligue peut toujours tenter de l’appeler pour négocier au gré à gré, mais il est désormais peu probable de voir Apple TV+ se battre pour obtenir la Ligue 1. Accord avec Canal+ ou non.

Aux États-Unis, Apple détient les droits de la MLS. Il les diffuse dans le monde entier, ce qui serait plus compliqué pour la Ligue 1. // Source : Apple

DAZN, Canal+ et Prime Video, les trois favoris ?

Les négociations au gré à gré devraient permettre à Canal+ de revenir au centre du jeu, après avoir décidé de boycotter l’appel d’offres pour la première fois de son histoire. Le groupe français pourrait décider de s’allier avec DAZN, qu’il diffuse dans son abonnement, pour récupérer une partie des matchs sans candidater. DAZN est le seul qui insiste vraiment sur son envie de diffuser la Ligue 1, alors qu’il propose déjà les championnats domestiques en Allemagne, Italie, Japon, Espagne et Belgique. Reste à savoir s’il veut un lot ou tous les lots.

Amazon devrait aussi rejoindre les discussions, en tant que diffuseur actuel, même si son absence à l’appel d’offres interpelle. Le géant du commerce ne gagne pas d’argent avec la Ligue 1, mais sa stratégie est d’être partout. Le football est un bon moyen d’être aimé des Français.

