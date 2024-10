Lecture Zen Résumer l'article

Dazn multiplie les offres promotionnelles pour tenter de séduire le public français. La prochaine promotion de la plateforme a un modèle étonnant.

Après deux années avec Amazon et sa Ligue 1 à une dizaine d’euros par mois, Dazn peine à convaincre en France. La plateforme peine à convaincre, notamment à cause d’un tarif élevé (29,99 € par mois avec engagement, et 39,99 € sans engagement), peu adapté aux revenus des Françaises et des Français. La plateforme multiplie, depuis son lancement, les efforts et les périodes de promotion pour tenter de convaincre : la 7e journée de Ligue 1 était par exemple accessible à toutes et à tous gratuitement (si vous en avez profité et ne souhaitez pas poursuivre, n’oubliez pas de vous désabonner).

Un abonnement à 30 €… pour deux

D’après Sacha Nokovitch, journaliste pour le journal sportif L’Équipe, Dazn va aller encore plus loin la semaine du 14 octobre, avec une nouvelle offre aux contours étranges. Plutôt que de baisser ses prix une nouvelle fois, Dazn va lancer une offre « deux écrans simultanés » à 29,99 €. Cela permettra de partager l’abonnement avec un ami pour le faire descendre à 15 € chacun. Dans les comptes, cela ne fait qu’un abonné réel au service, à son prix normal et on peut se demander comment Dazn va amortir ses coûts en lançant une telle formule qui divise par deux la valeur de son produit.

Dans les faits, pourtant, c’est bien une stratégie qui pourrait payer. Alors que la France redécouvre le piratage et les IPTV, combattues férocement par Dazn, le principal problème de Dazn est son tarif. La qualité des images, les commentaires et les interactions sur le terrain avec les joueurs et le public peuvent toujours s’améliorer avec le temps et ne sont pas des barrières à l’achat — même si faire mieux qu’Amazon, qui avait séduit le public français, restera un challenge.

Si vous aviez prévu de vous abonner pour le match OM-PSG du 27 octobre, attendez peut-être encore un peu.

