Initialement attendu en 2023, avant d’être repoussé, puis remplacé par le Pass Warner en France, le service de streaming HBO Max, malgré ses 75 millions d’abonnés, n’est plus. Le groupe Warner Bros. Discovery va le remplacer par « Max », un service moins élitiste, qui intégrera aussi les contenus de Discovery+.

À quoi joue le groupe Warner Bros. Discovery avec ses services de streaming ? Malgré le succès de HBO Max dans les pays où il est disponible (le service est quatrième derrière Netflix, Prime Video et Disney+), sa maison-mère s’apprête à l’enterrer.

Selon les informations du New York Times, Warner Bros. Discovery annoncera mercredi 12 avril un nouveau service de streaming. HBO Max va disparaître pour devenir Max, une nouvelle offre conçue pour vous faire passer plus de temps dans son application.

Cette annonce ne devrait pas surprendre les experts du monde du streaming. Depuis la fin de l’année 2021, le groupe Warner Bros. Discovery multiplie les signaux suggérant que HBO Max est condamné à disparaître. Annulation de programmes dits « premium », réorientation vers une stratégie axée sur le replay d’émissions TV, annonce d’un rapprochement avec Discovery+… HBO Max, qui devait arriver en France en 2023, a même été repoussé à une date indéterminée. En attendant, c’est Amazon, avec le Pass Warner, qui diffuse les contenus du groupe.

Tuer HBO pour faire de la téléréalité

Il y a quelque chose de surprenant dans cette décision. Les nouveaux dirigeants de Warner Bros. Discovery, pour des raisons d’audience, ne semblent pas accorder énormément d’importance à la marque HBO, pourtant réputée à l’international pour sa qualité. HBO est connue pour ses films et ses séries haut de gamme, comme Game of Thrones, Succession ou plus récemment The Last of Us, mais Warner Bros. Discovery s’en moque.

Ce que le groupe constate, c’est que les gens regardent les séries HBO, puis passent du temps dans d’autres applications pour se vider la tête. Ses dirigeants veulent changer ça, avec un message clair : ne proposer seulement les meilleurs contenus, mais offrir des contenus pour tout le monde.

En retirant HBO du nom de son service de streaming, Warner Bros. Discovery envoie donc un signal étonnant : il n’y a pas que du contenu haut de gamme chez lui. Les programmes « non scriptés », comme des émissions de télévision ou de la télé-réalité, devraient ainsi aussi être à l’honneur de sa nouvelle application. Warner Bros. Discovery pense pouvoir booster son nombre d’abonnés avec cette offre plus « low cost ».

Y a-t-il un risque pour le cinéma et les séries ? Tout dépend de ce qu’il adviendra des contenus HBO, qui pourraient continuer à être produits de la même manière, malgré leur moindre importance dans la stratégie du groupe. Le grand gagnant de cette situation pourrait être Apple TV+, qui flirte dangereusement avec HBO au niveau de la qualité des programmes. Lui assume son positionnement haut de gamme, à un moment où tous ses concurrents semblent s’aligner sur leur soif d’abonnés.

