Bandai Namco et FromSoftware font du teasing pour l’extension d’Elden Ring à paraître le 21 juin. Ils promettent que des ennemis redoutables nous attendent dans la contrée inédite. Toujours avec un design horrifique.

Dans un mois, on va pouvoir retourner dans l’Entre-Terre grâce au DLC d’Elden Ring, intitulé Shadow of the Erdtree. Cette extension, qui sera unique, enverra les joueuses et les joueurs vers le Royaume des Ombres (accessible sous certaines conditions). Et il faudra visiblement être prêt, à en croire le dernier teasing de Bandai Namco et FromSoftware, partagé le 17 mai sur Twitter.

« Des menaces redoutables dotées d’un pouvoir insondable vous attendent dans le Royaume des Ombres », peut-on lire dans le très court communiqué. Il est accompagné d’une image montrant un ennemi assez effrayant. Pour l’éditeur et le studio japonais, c’est une manière de nous préparer à un défi qui s’annonce immense. Traditionnellement, les DLC des jeux FromSoftware sont difficiles.

Dans Elden Ring, l’horreur a de multiples visages

Au passage, ce teasing rappelle à quel point FromSoftware possède un talent inné en matière de créations de créatures monstrueuses. L’ennemi montré en est une preuve certaine : un personnage au dos sculpté et à la peau grise, portant un masque doré craquelé, arborant de multiples cornes éparpillées dans une chevelure argenté (dont une mèche passe à travers l’un des trous pour les yeux, le soin du détail). Ses armes sont des lames en forme de disques, qu’il doit sans doute faire tournoyer avec beaucoup d’agressivité.

Qui est cet ennemi ? Tout porte à croire qu’il s’agira d’un boss. Le fait qu’il porte un masque d’or — un élément récurrent dans le lore d’Elden Ring — abonde dans ce sens. Mais on n’est jamais vraiment sûr de rien avec FromSoftware, qui évoque rarement l’univers incroyable du jeu, imaginé en partie avec George R.R. Martin, de manière directe. Tout est toujours un peu cryptique et cela fait partie du charme.

Le 13 mai, déjà, le compte Twitter d’Elden Ring s’était animé avec une capture montrant un monstre dont la tête évoque une immense lanterne. Le teasing était le suivant : « Les abandonnés et les tragiques qui fouillent dans l’ombre prient pour l’étreinte d’un nouveau maître. » Bref, Shadow of the Erdtree s’annonce cauchemardesque, avec des développeurs qui sont encore allés très loin dans l’horreur. Celles et ceux qui s’étaient aventurés dans le DLC de Bloodborne s’en souviennent sans doute encore.

