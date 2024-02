Dans une interview accordée à Eurogamer, Hidetaka Miyazaki, à la tête du studio FromSoftware, a donné quelques précisions supplémentaires sur Shadow of the Erdtree, l’extension d’Elden Ring.

La première bande-annonce de Shadow of the Erdtree, l’extension d’Elden Ring, a été diffusée et elle est sensationnelle. Ces quelques minutes permettent de glaner quelques détails intéressants sur le contenu. Mais le mieux reste encore de lire les propos d’Hidetaka Miyazaki, patron de FromSoftware qui a livré une interview à Eurogamer publiée le 21 février.

Le sujet du challenge, un argument imparable des jeux développés par le studio japonais, a bien évidemment été mis sur la table. Shadow of the Erdtree sera-t-il plus dur que Elden Ring ? Historiquement, les DLC des jeux FromSoftware ont toujours proposé des défis encore plus redoutables. Et les développeurs n’ont pas changé leur philosophie.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree // Source : Bandai Namco

Une dizaine de boss dans le DLC d’Elden Ring, certains aussi forts que Malenia

Hidetaka Miyazaki indique que la difficulté de Shadow of the Erdtree sera comparable à ce qu’on a vécu dans les dernières heures d’Elden Ring. Les boss seront-ils aussi forts que Malenia, cauchemar de beaucoup de joueuses et de joueurs ? « Celles et ceux en quête d’un challenge comparable le trouveront dans le DLC », admet-il. Il y aura une dizaine de boss dans Shadow of the Erdtree.

Pour compenser, on aura de nouveaux moyens de se défendre. Sur ce point, Hidetaka Miyazaki concède : « Nous voulions intégrer ces rencontres dures et menaçantes et, pour cela, il fallait offrir aux joueurs plus de liberté dans l’approche. Nous tenons à ce qu’ils soient libres sur la manière dont ils appréhendent les défis et, aussi, quand ils le font. »

Car Elden Ring: Shadow of the Erdtree sera articulé autour d’une nouvelle zone ouverte, dont la taille surpasse la toute première région du jeu de base. Il y aura toujours de vastes étendues à traverser, ainsi que des donjons à explorer. Toutefois, FromSoftware a travaillé l’architecture pour que la transition entre ces deux types d’environnements soit plus naturelle. Comme pour les boss et les armes, l’idée est de proposer toujours plus de variété (spoiler : il y aura un marais empoisonné, et on le déteste déjà). Au final, Shadow of the Erdtree sera le plus gros DLC jamais conçu par le studio.

