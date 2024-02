La première bande-annonce de Shadow of the Erdtree, la grosse extension d‘Elden Ring, est disponible. Que nous apprend-elle ?

Bandai Namco et FromSoftware ont diffusé le 21 février 2024 la première bande-annonce de gameplay de Shadow of the Erdtree, extension du chef-d’œuvre Elden Ring — qui avait été dévoilée en 2023 à l’occasion du premier anniversaire du jeu. Pendant trois minutes, on en prend plein les yeux.

Comme toujours avec les jeux du studio japonais, les images sont un peu cryptiques. Il y a néanmoins matière à glaner quelques détails sur ce DLC d’Elden Ring, qui promet des heures et des heures de gameplay dans un univers qui passionne des millions de joueuses et de joueurs depuis 2022.

Que retenir des premières images de l’extension d’Elden Ring ?

Une zone 100 % inédite ?

Shadow of the Erdtree se déroulera-t-il ailleurs que dans l’Entre-Terre ? Ou dans une autre version (du passé, par exemple) ? Les théories vont vite naître. En tout cas, on sait qu’on s’aventurera dans le Royaume des ombres, une contrée inédite où se dresse un Arbre géant qui relie le ciel avec un voile (visuellement, c’est magnifique). Il est difficile de deviner la taille de cette zone qui devrait être ouverte. Mais on sait déjà qu’il y aura des donjons périlleux.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree est artistiquement sublime. // Source : Bandai Namco

Quelle histoire ?

Bien malin sera celui qui parviendra à établir un synopsis précis de Shadow of the Erdtree à partir de ces images. Le communiqué de presse indique simplement qu’on devra « suivre les traces de Miquella pour faire toute la lumière sur les mystères les plus sombres ». Miquella, évoqué dans Elden Ring, est le frère de Malenia et a été enlevé par Mogh.

Déjà plusieurs boss visibles

Elden Ring: Shadow of the Erdtree introduira bien évidemment de nouveaux boss. « Affrontez des adversaires redoutables et délectez-vous de la saveur de la victoire », annonce Bandai Namco. Certains sont visibles dans la bande-annonce, comme ce géant en armure enflammée, ce lion à double mâchoire ou ce personnage avec un regard de serpent dont le nom est Messmer l’Empaleur. Ce dernier tiendra visiblement un rôle très important dans l’histoire puisqu’il se trouve sur l’artwork principal.

Le boss qui ressemble à un lion étrange. // Source : Bandai Namco

Qui a envie de croiser ce géant ? // Source : Bandai Namco

Messmer l’Empaleur, a priori grand méchant de l’histoire. // Source : Bandai Namco

Des nouveaux moyens pour se battre

Pour répondre à l’adversité présente dans Elden Ring: Shadow of the Erdtree, on disposera de nouveaux moyens de se défendre. On pourra, par exemple, se battre avec ses poings et ses pieds, entre autres postures inédites. De toute façon, on ne se fait aucun souci pour le gameplay de ce DLC, qui promet d’être encore plus complet.

Du kung fu dans Elden Ring: Shadow of the Erdtree. // Source : Bandai Namco

La date de sortie !

Elden Ring: Shadow of the Erdtree sera disponible le 21 juin 2024 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X et PC. Le DLC coûtera 40 € et il faudra le jeu de base pour y accéder. Bandai Namco propose d’ores et déjà une édition qui réunit les deux contenus pour moins cher (80 € sur PS5).

