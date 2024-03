La chaîne YouTube 64 Bits s’est amusée à imaginer une version Nintendo DS de Palworld. De quoi rendre le jeu de survie encore plus proche de Pokémon.

Depuis toujours, Palworld est comparé à Pokémon. Le phénomène vidéoludique, disponible depuis janvier en accès anticipé, reprend beaucoup d’éléments de la saga phare, avec notamment la capture de créatures mignonnes. Il y a néanmoins un point sur lequel il se distingue : la qualité graphique. Disponible sur PC et Xbox, Palworld est bien plus beau que le plus récent des jeux Pokémon, exclusif à la Switch.

Heureusement, on peut compter sur la chaîne 64 Bits pour rapprocher un peu plus Palworld de Pokémon. Comment ? En imaginant un « demake » (l’inverse d’un remake) du jeu de PocketPair pour la Nintendo DS. Une bande-annonce a été diffusée le 5 mars et le résultat est très réussi. Avec un rendu plus old-school, Palworld, célèbre pour sa cruauté et son cynisme, devient… adorable.

Sur Nintendo DS, Palworld serait adorable

Pour donner vie à Palworld au format Nintendo DS, 64 Bits n’a rien oublié. On y retrouve la violence, la bouille des Pals, la collecte de ressources, l’esclavagisme avec exploitation des capacités, le sacrifice (avec effet de censure), les combats de boss, les immenses Pals qui peuvent servir de monture, les moutons avec des mitraillettes… L’univers et le gameplay sont respectés et compilés dans une vidéo très courte. 64 Bits a même pensé à la jaquette, avec le macaron « 18+ ». Attention, Palworld ne sera jamais jouable sur Nintendo DS.

Le vrai Palworld Palworld sur Nintendo DS

« C’est le 11e demake de la série, où nous prenons des jeux modernes pour les mettre sur des consoles anciennes », indique 64 Bits. Le collectif révèle s’être inspiré de plusieurs titres, comme Pokémon Ranger, Pokémon Noir et Blanc, Pokémon Diamant et Perle, voire The Legend of Zelda: Phantom Hourglass et Chibi-Robo! Park Patrol.

Sur la chaîne, on peut découvrir d’autres projets du genre, susceptibles de plaire : Stray sur Game Boy, Elden Ring sur Super Nintendo ou encore God of War sur la première console PlayStation. À chaque fois, la réalisation donne vraiment envie.

