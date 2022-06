Après la sortie d’un demake d’Elden Ring sur Game Boy, la chaîne YouTube 64 bits a publié une vidéo illustrant ce à quoi ressemblerait le jeu de FromSoftware sur la Super Nintendo.

Elden Ring suscite toujours autant la créativité de la part de sa communauté de fans. Après une version Game Boy, c’est au tour d’une version SNES de se dévoiler sur la chaîne YouTube 64 bits le 22 juin 2022. Cette chaîne, spécialisée en montage de vidéos animées et parodiques sur les jeux vidéo, dévoile quelques passages du chef-d’œuvre de From Software. On retrouve notamment le prologue du jeu, une vue sur l’Arbre-Monde ou encore les fameuses catacombes et leurs petites gargouilles (pénibles).

À quoi ressemblerait Elden Ring sur SNES ?

Un demake est la reprise d’un jeu vidéo moderne sur une plateforme plus ancienne. Cette méthode est vraiment l’inverse du remake, car elle déconstruit les fondations d’un jeu récent pour en proposer une version réduite à son strict minimum. Grâce au travail de certains développeurs, des jeux peuvent être recréés — comme ce demake d’Elden Ring.

La vidéo est vraiment bluffante tant elle est crédible. Elle reprend quelques passages iconiques du dernier titre de FromSoftware. Certains combats sont vraiment bien reproduits : la traversée du désert pour affronter Radahn, les nombreuses roulades à exécuter pour vaincre Malenia ou encore l’agilité nécessaire pour mettre à terre l’infernal Margit le déchu à Voilorage.

Radahn sur la version SNES d’Elden Ring // Source : Capture d’écran YouTube

Dans la description de la vidéo, 64 Bits précise s’être inspiré des RPG classiques de l’époque en citant pour exemple Final Fantasy VI. Malheureusement, cette version SNES d’Elden Ring n’est pas jouable. On peut toujours se consoler en regardant la version Game Boy ou de nombreux demakes déjà existants sur la chaîne YouTube 64 Bits (God of War sur PS1, Monster Hunter sur Game Boy).