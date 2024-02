Pour mettre à l’épreuve vos talents de détective, voici 4 films aux histoires criminelles captivantes, disponibles en streaming sur Disney+ : Coup de théâtre, Le Dernier Duel, Le Crime de l’Orient-Express ainsi que L’Étrangleur de Boston.

C’est indéniable : l’hiver est la saison parfaite pour se lancer dans un film plein de rebondissements et de crimes à résoudre, à voir sur les plateformes de SVOD. Les whodunit, dans lesquels on cherche littéralement qui a fait le coup, sont alors des valeurs sûres particulièrement délicieuses, rappelant avec bonheur les meilleurs romans d’Agatha Christie ou d’Arthur Conan Doyle. Voici donc 4 films du genre à rattraper sur Disney+, avec une bonne tasse de thé brûlant et un plaid tout doux à disposition, of course.

Le Crime de l’Orient Express // Source : Twentieth Century Fox

Coup de théâtre sur Disney+, l’enquête version parodie

« Si vous avez vu un whodunit, vous les avez tous vus » : tel est l’avis de Leo Kopernick, éminent réalisateur américain qui s’apprête justement à adapter une pièce de théâtre policière, La Souricière, à l’écran. Mais sa vision des choses pourrait bien être bouleversée lorsqu’il est lui-même assassiné dans de mystérieuses circonstances… Coup de théâtre nous embarque ainsi dans le Londres des années 1950, aux côtés des inspecteurs Sam Rockwell (La Ligne Verte) et Saoirse Ronan (Les Filles du Docteur March), qui s’en donnent à cœur joie en formant un duo complètement allumé.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Si l’ensemble manque d’un souffle épique pour en faire un grand film d’enquête, on passe tout de même un bon moment devant cette comédie qui joue avec malice avec les codes du whodunit pour mieux nous distraire, et nous éloigner de la véritable identité du meurtrier, jusqu’aux dernières séquences. Et le tout est même enrobé dans une mise en scène inventive et drôle. Une réussite.

À voir si vous avez aimé : À Couteaux Tirés ; Glass Onion ; Les Petits Meurtres d’Agatha Christie ; The Afterparty ; Only Murders in the Building ; les parties de Cluedo

À Couteaux Tirés ; Glass Onion ; Les Petits Meurtres d’Agatha Christie ; The Afterparty ; Only Murders in the Building ; les parties de Cluedo À voir si vous cherchez : comédie policière ; enquête ; années 1950 ; humour ; parodie ; casting en or ; milieu du théâtre ; décalé ; mystère ; société londonienne ; suspense ; voir Agatha Christie herself servir du thé à ses invités

Le Dernier Duel sur Disney+, l’enquête version féministe

Alors, certes, on triche un peu en sélectionnant ce film historique de Ridley Scott (Thelma et Louise, Alien) dans une sélection consacrée aux enquêtes. Mais au fond, ce combat médiéval repose sur une question centrale, commune aux investigations policières : qui ment, et qui détient la vérité ?

Nous voilà donc propulsés en 1386, en Normandie, alors que le chevalier Jean de Carrouges rentre tout juste d’un voyage à Paris. Mais pendant son absence, son épouse, Marguerite de Thibouville, a été victime d’un viol par l’écuyer Jacques le Gris, qui réfute toute accusation. Une joute est alors organisée entre les deux hommes, pour déterminer si la jeune femme dit vrai, ou non.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Le Dernier Duel est divisé en trois parties, trois points de vue permettant à chaque protagoniste de livrer sa version des faits. Un dispositif maintes fois utilisé au cinéma, mais qui trouve ici une portée féministe rafraîchissante, dénonçant avec force l’éternelle violence des hommes et du patriarcat. Matt Damon (Les Infiltrés), Adam Driver (Star Wars) et surtout la formidable Jodie Comer (Killing Eve) parviennent encore à nous épater dans ce film important pour les luttes féministes.

À voir si vous avez aimé : Gladiator ; Game of Thrones ; Macbeth ; Braveheart ; Thelma et Louise

Gladiator ; Game of Thrones ; Macbeth ; Braveheart ; Thelma et Louise À voir si vous cherchez : drame médiéval ; Moyen Âge ; historique ; récit en plusieurs parties ; casting en or ; baston ; inspiré de faits réels ; en costumes ; dénoncer les violences sexistes et sexuelles ; Adam Driver vs Matt Damon en côte de maille ; entendre « Jacques Le Gris » et « Jean de Carrouges » prononcés avec leurs magnifiques accents anglais, en VO

Le Crime de l’Orient-Express sur Disney+, l’enquête version chorale

Il s’agit de l’un des romans les plus connus d’Agatha Christie, adapté de nombreuses fois à l’écran, et pourtant : il est difficile de dissimuler son plaisir en redécouvrant chaque nouvelle version du Crime de l’Orient Express. D’autant plus lorsque ses protagonistes phares sont incarnés par les grands Olivia Colman (The Crown), Daisy Ridley (Star Wars), Willem Dafoe (Spider-Man) ou encore Leslie Odom Jr. (Hamilton).

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Et pour ceux du fond qui auraient dormi pendant tout le voyage, sachez que les 13 passagers du prestigieux train de l’Orient-Express sont tous suspects, alors qu’un meurtre vient d’être découvert par le détective hors pair Hercule Poirot. Une valeur sûre dans le genre du whodunit, dont la résolution reste toujours aussi savoureuse, près de 100 ans après la sortie du monument d’Agatha Christie.

À voir si vous avez aimé : Mort sur le Nil ; Mystère à Venise ; À Couteaux Tirés ; Les Petits Meurtres d’Agatha Christie

Mort sur le Nil ; Mystère à Venise ; À Couteaux Tirés ; Les Petits Meurtres d’Agatha Christie À voir si vous cherchez : policier ; enquête ; mystère ; humour ; casting en or ; cérébral ; twists ; psychologique ; voyage en train ; entendre Kenneth Brannagh (Tenet) parler anglais avec un faux accent francophone, presque risible, en VO

policier ; enquête ; mystère ; humour ; casting en or ; cérébral ; twists ; psychologique ; voyage en train ; entendre Kenneth Brannagh (Tenet) parler anglais avec un faux accent francophone, presque risible, en VO Passez votre chemin si : les effets spéciaux ratés vous irritent les yeux

L’Étrangleur de Boston sur Disney+, l’enquête version journalistique

Parfois, les crimes les plus atroces viennent malheureusement d’une triste réalité. C’est le cas de l’histoire qui a inspiré L’Étrangleur de Boston, thriller américain dont l’esthétique froide et macabre rappelle celle du réalisateur David Fincher (Seven, Zodiac).

Situé en 1962, le film suit le travail d’investigation de deux véritables journalistes, Loretta McLaughlin et Jean Cole, alors qu’elles enquêtent sur une affaire de féminicides atroces, dans la région de Boston.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Si la narration croule parfois sous le poids d’une ambiance trop pesante, on ne peut que recommander d’assister au moins aux performances des excellentes Keira Knightley (Orgueil et Préjugés, Pirates des Caraïbes) et Carrie Coon (The Leftovers, The Gilded Age), dans les rôles de ces reporters qui n’ont rien lâché jusqu’au bout.

À voir si vous avez aimé : Zodiac ; Mindhunter ; Prisoners ; Spotlight ; She Said ; La Nuit du 12

Zodiac ; Mindhunter ; Prisoners ; Spotlight ; She Said ; La Nuit du 12 À voir si vous cherchez : thriller ; enquête journalistique ; drame ; suspense ; tueurs en série ; casting en or ; psychologique ; inspiré de faits réels ; investigation policière ; dénoncer les féminicides ; le merveilleux duo formé par Keira Knightley et Carrie Coon

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.