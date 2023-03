Les personnages féminins badass sont de plus en plus mis en valeur sur le petit comme sur le grand écran. Pour les amateurs de septième art, nous vous recommandons de regarder 3 films aux convictions féministes sur Disney+ : L’Étrangleur de Boston, Le Dernier Duel et The Hate U Give.

Vous cherchez des films avec des personnages féminins de premier plan, disponibles sur une plateforme de SVOD et qui vous permettront de réfléchir aux enjeux féministes depuis votre canapé ? En ce dimanche 19 mars 2023, nous vous conseillons de parcourir le catalogue de Disney+ pour découvrir 3 films engagés sur les questions de discriminations.

Nous vous proposons donc de mener une enquête journalistique avec L’Étrangleur de Boston, de vous lancer dans un bras de fer médiéval avec Le Dernier Duel ou de dénoncer les violences racistes avec The Hate U Give.

The Hate U Give // Source : Twentieth Century Fox

L’Étrangleur de Boston, le thriller sur les féminicides façon Zodiac

En 1962, Loretta McLaughlin est une journaliste qui s’ennuie ferme au quotidien Record American. Jusqu’au jour où elle se passionne pour une affaire de féminicides atroces, commis dans la région de Boston. Aux côtés de sa collègue Jean Cole, elle entame une enquête au long cours, qui pourrait bien changer sa vision du journalisme et du patriarcat. Dès les premières minutes de L’Étrangleur de Boston, on sent immédiatement que le film est imprégné par l’esthétique froide et macabre de David Fincher (Seven, Zodiac). L’atmosphère est lente, poisseuse, voire extrêmement pesante, pour cette véritable histoire de meurtres sordides.

Le film tient surtout grâce aux interprétations inspirées de Keira Knightley (Orgueil et Préjugés, Pirates des Caraïbes) et Carrie Coon (The Leftovers, The Gilded Age), qui incarnent avec force ces pionnières du journalisme. La résolution de l’enquête, en demi-teinte, doit ainsi beaucoup à la ténacité de Loretta McLaughlin, qui n’a rien lâché pour rendre justice à ces femmes assassinées. À travers son enquête, on questionne alors la place toujours trop importante des féminicides dans nos sociétés actuelles, mais aussi le sexisme dans le milieu des médias. L’Étrangleur de Boston montre ainsi toute la puissance du patriarcat et le caractère systémique de ces violences. Si l’on peut regretter un certain manque de rythme dans la narration, le film mérite tout de même largement le coup d’œil.

Le Dernier Duel, le combat médiéval féministe

Si vous auriez aimé que Game of Thrones et House of the Dragon dénoncent réellement les violences sexuelles, sans la vision sexiste, vous êtes au bon endroit. Le Dernier Duel se déroule en 1386, en Normandie, alors que le chevalier Jean de Carrouges rentre d’un voyage à Paris et retrouve son épouse, Marguerite de Thibouville. Elle confie alors à son mari que, pendant son absence, l’écuyer Jacques le Gris l’a violée, chez eux. Un duel est alors organisé entre les deux hommes, pour déterminer si la jeune femme dit, ou non, la vérité.

Le film, réalisé par Ridley Scott (Thelma et Louise, Alien), est découpé en trois parties, trois flashbacks qui ont mené au duel et qui dévoilent la vérité de chacun des protagonistes. Grâce à cette narration divisée en de multiples points de vue, Le Dernier Duel parvient à développer un propos féministe, en démontrant avec brio la façon dont les hommes persistent à mettre leur ego avant le respect d’autrui. Le trio Matt Damon (Les Infiltrés), Adam Driver (Star Wars) et surtout Jodie Comer (Killing Eve) fonctionne à merveille, leur offrant de magnifiques rôles. Et si vous le regardez en version originale, vous pourrez entendre les acteurs dire « Jacques Le Gris » et « Jean de Carrouges » avec leur magnifique accent anglais : et ça, ça n’a pas de prix.

The Hate U Give, le film coup de poing sur les violences policières

À 16 ans, Starr est témoin du meurtre de son meilleur ami d’enfance, Khalil, abattu par un policier. Tiraillée entre les différentes réactions de son entourage, l’adolescente noire américaine va être brutalement confrontée au racisme et va tenter de se battre pour faire entendre sa voix. Certains films nous marquent davantage que d’autres, c’est un fait. The Hate U Give fait partie de ceux que l’on n’oublie pas et qui restent imprimés sur notre rétine pour longtemps. Cette adaptation du roman d’Angie Thomas est une véritable claque, notamment grâce à l’engagement brûlant d’Amandla Stenberg (Hunger Games) dans le rôle de Starr.

Son interprétation révoltée interroge notre propre capacité à nous indigner face aux discriminations sociales, dans la vraie vie. Le film met ainsi en valeur ce personnage féminin activiste en lui donnant une légitimité sans faille, rarement vue sur le grand écran. Ce drame montre ainsi la dualité de cette jeune femme, déchirée entre son quartier résidentiel pauvre, majoritairement habité par des Noirs, et son école privée plutôt fréquentée par des élèves blancs, qui présentent un point commun : lui demander le silence face à l’injustice. En abordant le sujet des violences policières à hauteur d’adolescents, The Hate U Give développe une narration essentielle, que l’on aimerait voir plus souvent sur nos écrans. Mais on préfère vous prévenir : sortez les mouchoirs avant de vous lancer dans ce long-métrage qui ne vous laissera pas indemnes.

