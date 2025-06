Lecture Zen Résumer l'article

Erik Per Sullivan, qui incarnait Dewey dans Malcolm, ne sera pas de la partie pour la saison 8, actuellement en cours de production. Il faut dire que le comédien a d’autres projets, tout aussi prestigieux, dans les cartons.

Il s’agit de l’un des retours les plus attendus des prochains mois : celui de Malcolm, qui fêtera ses 20 ans en nous offrant une saison 8, totalement inespérée. Pour l’occasion, le casting original a évidemment répondu présent, de Frankie Muniz (Malcolm) à Bryan Cranston (Hal) en passant par Jane Kaczmarek (Lois).

Un seul nom manque à l’appel : celui d’Erik Per Sullivan, l’interprète de Dewey, qui sera remplacé par Caleb Ellsworth-Clark (vu dans The Expanse). Il faut dire que l’acteur américain a quitté les plateaux de tournage depuis 2010, quelques années après la fin de Malcolm. Et derrière son absence, se cache une excellente nouvelle pour le comédien, désormais âgé de 33 ans.

« Le métier d’acteur ne l’intéressait pas »

Dans un entretien accordé le 11 juin 2025 au podcast Fly on the Wall, dédié aux coulisses de l’industrie du divertissement, Bryan Cranston, qui joue le père de Dewey dans Malcolm, est ainsi longuement revenu sur cette saison 8, très attendue. L’acteur phare de Breaking Bad a notamment partagé une certaine nostalgie à l’idée de retrouver le casting original : « C’est fou de voir que ces jeunes garçons, qui étaient mes enfants dans la série, ont maintenant le même âge que j’avais lorsqu’on l’a commencée, et qu’ils ont des enfants à leur tour. »

S’il regrette qu’Erik Per Sullivan soit « le seul à ne pas être revenu pour jouer dans la suite de la série », il a tout de même révélé la raison de son absence : « En fait, il va étudier à Harvard. Il est très, très intelligent et il suit un master là-bas en ce moment même. »

La famille de Malcolm au grand complet. // Source : Fox

Considérant l’immense réputation de cette prestigieuse université, on peut difficilement lui en vouloir de prioriser ses études à son retour sur les plateaux de tournage. En avril 2024, Jane Kaczmarek, qui joue Lois dans la série, avait déjà donné des nouvelles d’Erik Per Sullivan auprès du site spécialisé Malcolm France.

L’actrice avait alors évoqué le parcours de l’interprète de Dewey, qui a travaillé sur la sitcom de ses 7 ans jusqu’à ses 14 ans : « Le métier d’acteur ne l’intéressait pas. Il étudie dans une université américaine extrêmement prestigieuse et il adore Charles Dickens. Il fait de la recherche en littérature victorienne, notamment autour de l’écrivain britannique. Je dois dire que c’est quelque chose que j’admire. Les gens s’imaginent que le show-biz, c’est le rêve, mais ce n’est pas fait pour tout le monde. »

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Quelle plateforme de streaming choisir en 2025 ? Comparatif entre Netflix, Prime Video, Max, Apple TV+… Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama