La première bande-annonce de GTA 6 laisse présager un jeu en monde ouvert avec des graphismes magnifiques. Mais, gare au phénomène de downgrade, consistant à montrer un jeu plus beau qu’il ne le sera vraiment.

La première bande-annonce de GTA 6, diffusée dans la nuit du 4 au 5 décembre 2023 en raison d’une fuite, en met plein la vue. En 90 secondes riches d’enseignements sur le futur GTA 6, on peut constater que la ville de de Vice City est dense, avec différentes ambiances. Chaque scène est remplie de personnages et/ou d’animaux au comportement unique. Tout est parfaitement modélisé et on a déjà envie de se balader dans ces environnements gorgés de vie. Si les interactions suivent, alors le monde ouvert proposé sera incroyable.

Néanmoins, il faut toujours prendre ce qu’on voit avec quelques pincettes. GTA VI ne sera pas disponible avant 2025 et, d’ici-là, les choses pourront évoluer positivement, certes, mais aussi négativement. Dans le monde du jeu vidéo, il existe un phénomène appelé « downgrade » : il cache un moyen utilisé par les éditeurs pour montrer un premier trailer un peu trop optimiste quant aux qualités visuelles réelles du jeu. Il y a beaucoup d’exemples, Watch_Dogs étant l’un des plus célèbres.

GTA VI. // Source : Capture YouTube

GTA VI sera-t-il aussi beau en 2025 ?

Il faut déjà garder un point en tête : cette première bande-annonce de GTA 6 ne montre pas de gameplay. On ne voit que des cinématiques bien montées, réalisées avec le moteur graphique du jeu (ce qui donne quand même un aperçu du rendu). Il faudra attendre avant de voir à quoi ressemble réellement GTA VI quand on joue, lorsque Rockstar Games se décidera à publier une vidéo de gameplay.

Cependant, il n’empêche que certaines personnes ont des raisons légitimes d’être méfiantes vis-à-vis de ce que présente Rockstar Games. Cette vidéo publiée par la chaîne gameranx (près de 8 millions d’abonnés) montre plusieurs exemples de jeux vidéo qui étaient beaucoup plus beaux dans leurs bandes-annonces. C’est le cas pour Mass Effect Andromeda, Dark Souls II ou encore Aliens: Colonial Marines. Même un monument comme The Witcher 3: Wild Hunt n’y a pas échappé.

Puis il y a la crainte de vivre un nouveau Cyberpunk 2077, RPG à l’ambition au moins aussi démesurée que celle qui anime GTA VI. CD Projekt Red avait promis monts et merveilles, là encore avec des trailers magnifiques, avant de se heurter à la réalité avec le lancement chaotique que l’on connaît. Il a fallu des mois et des mois aux développeurs pour rectifier le tir et proposer une expérience satisfaisante. Cette affaire, qui a fait date, peut encourager Rockstar Games à lever le pied sur les ambitions et, surtout, à être plus transparent.

Enfin, il y a les plateformes visées : GTA 6 sera disponible en 2025 sur PS5, Xbox Series S et Xbox Series X (GTA 6 n’aura pas de version PC à son lancement), soit trois consoles qui se rapprocheront de leurs cinq ans d’existence. Sont-elles suffisamment puissantes pour permettre aux développeurs d’offrir un monde ouvert rempli de personnages différents qui vivent leur vie chacun de leur côté, avec une crédibilité inouïe et une assise technique confortable ? Rien n’est moins sûr, surtout concernant la Xbox Series S, qui pourrait tirer les performances vers le bas. D’ailleurs, d’ici là, peut-être qu’une PS5 Pro ou une Xbox Series plus puissante aura vu le jour pour aider GTA VI à se sentir plus à l’aise.

Un risque de downgrade pour GTA 6 ? // Source : Capture Twitter

Mais, il y a aussi des raisons d’y croire. Rockstar Games, armé de son moteur graphique maison, est capable de réaliser de véritables prouesses. On vous encourage à relancer Red Redemption 2 sur PS4 ou Xbox One pour constater combien le jeu est encore très beau en 2023, avec un nombre incalculable de détails époustouflants. Cette vidéo comparative publiée en décembre 2022 prouve que le jeu final est parfois plus réussi que la bande-annonce, un fait rare et à souligner. Il existe donc une chance que le GTA 6 de 2025 soit plus beau que le GTA 6 de la bande-annonce de 2023.

