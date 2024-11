Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Si vous faites la collection des cartes Pokémon, ou que vous avez des fans à la maison, le coût des boosters peut vite faire tourner la tête. Heureusement, des packs avec plusieurs boosters et cartes spéciales existent, et se trouvent de temps en temps en promotion.

C’est quoi, cette promotion sur les cartes Pokémon ?

Le pack de cartes Pokémon EV65 : Coffret Illustration Scalpereur, est normalement vendu 29,90 €. Il est en ce moment proposé sur le site de Philiber au prix de 20,93 €.

Il se compose d’une carte promo brillante entièrement illustrée de Scalpereur, de deux cartes brillantes de Scalpion et de Scalproie, ainsi que de quatre boosters Écarlate et Violet – Fable Nébuleuse, soit 43 cartes au total.

C’est quoi, ce coffret de cartes Pokémon ?

Si vous êtes tombé dans Pokémon Pocket, le nouveau phénomène des jeux mobiles, vous possédez sans doute déjà quelques vraies cartes chez vous. Auquel cas, cela vous a sûrement donné l’envie d’investir quelques deniers dans l’achat de cartes physiques. Problème : les boosters Pokémon, soit des paquets de 10 cartes, sont souvent proposés à un prix élevé, généralement entre 6 et 8 €. Un prix qui ne donne pas franchement envie de commencer ou compléter une collection.

Il existe cependant des alternatives aux simples paquets, comme les packs contenant plusieurs boosters ainsi que des cartes exclusives. Ces coffrets constituent une excellente porte d’entrée dans l’univers des cartes Pokémon. L’extension Fable Nébuleuse appartient à l’univers de Pokémon Écarlate et Violet. Cette extension comprend plus de 95 cartes, avec plus de 30 Pokémon et cartes Dresseur avec des illustrations spéciales.

Pokémon EV65 : Coffret Illustration Scalpereur // Source : Philibert

À ce prix, ce coffret est-il une bonne affaire ?

C’est une très bonne affaire pour commencer une collection, ou compléter sa collection actuelle. Comme pour le jeu Pokémon Pocket, ici aussi, il n’y a pas de technique pour avoir des cartes rares. Ce coffret contient 43 cartes, dispatchées aléatoirement dans 4 boosters. Comme tout bon JCC (Jeu de Cartes à Collectionner), il faudra miser sur la chance pour espérer décrocher une carte « ex » rare.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.