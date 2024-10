Lecture Zen Résumer l'article

Disponible sur Nintendo Switch depuis le 17 octobre, le jeu Super Mario Party Jamboree permet de jouer avec 22 personnages… mais 2 sont bloqués au début du jeu. Il est très simple de les récupérer.

Avec ses très nombreux modes de jeu et son concept d’îles, Super Mario Party Jamboree est, de loin, le Mario Party le plus vaste de l’histoire de la saga. Le jeu, qui est disponible sur Nintendo Switch depuis le 17 octobre, pourrait être un des derniers titres cultes de l’emblématique console hybride, dont le successeur ne devrait plus tarder à être dévoilé.

Dans Super Mario Party Jamboree, Nintendo permet de jouer avec 22 personnages (contre 10 dans Super Mario Party Superstar). Le problème est que deux d’entre eux sont bloqués au lancement et qu’ils ne se débloquent pas automatiquement.

Une chasse aux trésors de seulement deux minutes

Pauline et Ninji sont les deux personnages masqués de Super Mario Party Jamboree. Pour les débloquer, rendez-vous dans le dirigeable, qui permet d’apercevoir toutes les îles et de choisir son mode de jeu.

Depuis le dirigeable, on utilise les joysticks pour changer d’îles. // Source : Numerama

Pour débloquer Pauline et Ninji, il suffit de les trouver. Il n’y a pas de mini-jeux ou de scores à obtenir, les deux personnages sont simplement cachés dans le décor.

Pauline est cachée sur une petite île à gauche de l’île aux mini-jeux. Il suffit de la cibler et de zoomer pour l’intégrer à l’équipe.

L’île de Pauline. // Source : Numerama

Ninji se cache derrière le mode cuisine en cadence. Il y a deux petites îles qui dépassent, Ninji est sur une d’entre elle.

Ninji sur son île. // Source : Numerama

Il y a d’autres choses à débloquer dans Super Mario Party Jamboree, comme des plateaux inédits et non présentés au premier lancement du jeu. Ils se débloquent au fur et à mesure des parties, grâce aux exploits. On peut aussi débloquer des mini-jeux de boss en avançant dans l’histoire principale.

