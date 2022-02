Plusieurs personnes ont remarqué que les graphismes du pack d’extension de Mario Kart 8 Deluxe étaient étranges. Cette observation s’explique : certains circuits sont issus de Mario Kart Tour, le jeu mobile.

Durant son Direct diffusé le 9 février 2022, Nintendo a officialisé l’arrivée d’un pack payant pour Mario Kart 8 Deluxe, afin que l’excellent jeu de course agrémente son contenu avec 48 circuits — tous repris d’épisodes précédents. Si on peut regretter la démarche, cette annonce a été globalement bien reçue par les fans. Ils et elles estiment ne pas avoir besoin d’un Mario Kart 9 alors que Mario Kart 8 Deluxe est tout simplement parfait. En ce sens, un DLC suffit à leur bonheur.

Mais d’autres joueuses et joueurs ne sont pas dupes. Ils ont remarqué un fait étrange en regardant la bande-annonce qui met en avant certaines des nouvelles pistes à venir : par moment, le rendu graphique tranche avec ce qu’on connaît de Mario Kart 8 Deluxe. « Je ne sais pas si cela va gêner les gens mais je me dois de le signaler : les pistes que Nintendo ajoute à Mario Kart 8 Deluxe ne ressemblent pas du tout à celles du jeu original. La direction artistique fait directement penser à l’application Mario Kart Tour », indique DynamoSuperX dans un tweet partagé le 10 février. Il appuie son constat avec quelques captures très parlantes. Vous pouvez vous faire un avis avec la comparaison ci-dessous (concentrez votre regard sur les arbres).

Nouveau circuit Ancien circuit

48 nouveaux circuits dans Mario Kart 8 Deluxe, mais…

DynamoSuperX n’est pas le seul à avoir remarqué le style dépouillé et simpliste qui émane des premières images des nouveaux circuits de Mario Kart 8 Deluxe. « Des couleurs appuyées avec aucun travail sur les textures offrent un look différent du rendu détaillé et réaliste de Mario Kart 8 », déplore par exemple MercyKnifed. On trouve des témoignages similaires sur Reddit, où certains craignent le pire : Nintendo privilégierait-il la quantité à la qualité avec ce DLC, fruit d’un portage sommaire de ce qui existe déjà ? « J’espère qu’ils vont corriger ça car je préfère honnêtement avoir 24 courses jolies que 48 qui ressemblent à ça », indique cacatod12.

« La mise en place de DLC, c’est un coup marketing d’une intelligence titanesque, mais j’ai peur qu’on soit plus sur une mise en avant de la quantité que de la qualité », analyse BLZ_SkinWood, qui a répertorié tous les circuits connus de Mario Kart 8 Deluxe. Il note que la première vague comportera essentiellement des niveaux déjà vus dans Mario Kart Tour — l’adaptation mobile tant décriée en raison de son business model douteux. En somme, Nintendo a peut-être artificiellement gonflé le DLC en cédant à la facilité.

Il s'agit donc de purs et simples portages adaptés à la résolution Switch, et ça saute aux yeux quand on compare la gueule qu'ils ont dans le trailer en comparaison avec ce qu'il y a déjà dans MK8DX pic.twitter.com/z6SpumlopQ — BLZ | SkinWood (@BLZ_SkinWood) February 11, 2022

À l’arrivée, ce n’est pas tant l’existence de cette extension qui pose question, mais le contenu en lui-même. Il faut espérer que Nintendo retravaille suffisamment les différents circuits, visuellement et en termes de gameplay, pour ne pas tomber dans le recyclage opportuniste. « S’il faut attendre 8 ans pour avoir du nouveau contenu, il a intérêt à être bon. C’est tellement cheap, comme si c’était directement porté depuis l’application. C’est une honte car Mario Kart 8 Deluxe est un très joli jeu », clame DayDrunk11. Il faudra simplement tempérer un peu la grogne : chaque piste ne revient qu’à 50 centimes d’euros pièce. Soit le prix d’une capsule de café Nespresso.