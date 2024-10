Lecture Zen Résumer l'article

Un expert en cybersécurité a identifié une vulnérabilité dans le jeu Mario Kart 8 Deluxe, qui permettait de faire planter la console, à condition de disposer des programmes adéquats et des compétences en piratage nécessaires.

On oublie parfois que les jeux vidéo sont des programmes informatiques et qu’ils peuvent aussi être piratés. Un expert en cybersécurité a dévoilé une faille dans le célèbre jeu Mario Kart 8 Deluxe. Il détaille sa découverte dans un message sur la plateforme pour développeur GitHub, publié ce 1ᵉʳ octobre 2024.

Concrètement, cette vulnérabilité se situait dans le système de multijoueur local. Pour exploiter cette faille, l’assaillant n’a pas besoin d’infiltrer la console de manière complexe. Si le hacker a accès au même réseau Internet ou que l’autre joueur partage sa connexion avec lui lors d’une course, il pourra faire planter la partie ou même mettre en panne la Switch.

Une Switch modifiée pour lancer d’anciens titres. // Source : X

Le souci initial serait lié à une surcharge de la mémoire. Certains joueurs trafiquent leur Nintendo Switch en y installant des programmes non autorisés à l’origine par Nintendo – des homebrews. Ces logiciels permettent de récupérer illégalement des jeux, avec le risque d’être repéré par Nintendo, ou de télécharger des outils informatiques.

Le propriétaire d’une console modifiée pourrait envoyer des « paquets d’information » vers son adversaire pour surcharger la console, et crasher la course.

Pour aller plus loin Lettre d’amour à Mario Kart 8

Des cyberattaques encore courantes dans les jeux en ligne

La faille détaillée par l’expert en cybersécurité demande d’être motivé et compétent et de préparer son plan. Il ne sera donc pas si simple de pirater votre petit frère ou votre petite sœur. Nintendo a d’ailleurs publié une correction de cette vulnérabilité, qui ne peut plus être aussi facilement exploitée dans la version 3.0.3.

Elle met néanmoins en lumière les risques de plantage lié à des actes malveillants dans le milieu du jeu vidéo. Il est encore courant que des joueurs malveillants lancent des attaques par déni de service : ils ciblent un réseau précis et le surcharge de connexion jusqu’à mettre en panne en partie. Si un hacker perd, tout le monde perd.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+