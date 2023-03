[Deal du Jour] Après une vente flash sur l’offre 100 % Canal+, le service de SVOD continue sur sa lancée et propose une nouvelle offre dédiée au moins de 26 ans. Cette dernière, baptisé Rat+, comprend les chaines Canal+, ainsi que les services de streaming Netflix, Disney+, OCS et Paramount+, pour moins de 20 euros par mois, sans engagement. Même si le département marketing s’est un peu trop enflammé sur le nom, l’offre a le mérite d’être excellente.

C’est quoi, l’offre sur cet abonnement Canal+ ?

L’offre Rat+ de Canal+ est un abonnement qui comprend la chaîne Canal+ et l’ensemble de son contenu, ainsi que les services de SVOD Netflix, Disney+, OCS et Paramount+. Cette offre est proposée sans engagement, uniquement aux personnes de moins de 26 ans, au prix de 19,49 € par mois. Le prix est fixe et n’augmentera pas au bout d’un an. L’offre est disponible jusqu’au 19 avril 2023.

C’est quoi, cet abonnement Rat+ à moins de 20 €/mois ?

L’offre Rat+ est un abonnement qui comprend la chaîne Canal+, les chaînes cinéma Canal+ Grand Écran et Canal+ Series, les chaînes Canal+ Docs et Kids, ainsi que la chaîne Canal+ Sport 360. Vous y retrouverez des contenus dédiés au cinéma, avec des films récents, des classiques, des documentaires, des séries populaires et des créations originales et internationales, ainsi que des programmes consacrés au sport.

En plus des chaines Canal+ classiques, cette offre propose un abonnement à la plateforme Disney+. Cette dernière contient le catalogue très riche de Disney. Les films d’animation Pixar et les licences Star Wars et Marvel sont bien sûr présents, mais aussi de nombreuses séries comme Les Simpson, ou du contenu plus adulte avec le catalogue de la Fox ou de Star. Vous aurez aussi accès à l’abonnement standard de Netflix (2 utilisateurs simultanés en HD) pour profiter de l’immense catalogue du service de streaming. Parfait pour regarder l’un des plus longs plans séquences du cinéma, ou profiter de l’intégralité des productions Ghibli. Enfin, vous pourrez profiter des plateformes OCS et Paramount+. Même si la première a perdu la plus grande partie de son contenu HBO, elle possède encore un bon catalogue, notamment la première saison de House of the Dragon. Quant à la seconde, elle propose les productions Paramount, Showtime, MTV ou encore Nickelodeon.

Des heures de contenu vous attendent // Source : Canal+

Est-ce que cette offre de Canal+ est une bonne affaire ?

C’est une excellente affaire pour profiter du catalogue de Canal+ et de plusieurs services de SVOD, le tout à moindre coût. Il vous suffit de consulter notre comparatif des services de SVOD pour vous en convaincre. L’application de streaming myCanal vous permet de visionner le contenu des différentes plateformes sur votre téléviseur, smartphone, tablette, ordinateur ou même console de salon. Ces applications sont disponibles individuellement. Vous devrez donc créer un compte pour chacune d’elles. Pour celles et ceux qui possèdent déjà un compte sur une ou plusieurs plateformes comprises dans l’offre Rat+, pas de panique, vous pourrez tout simplement utiliser vos identifiants déjà existants.

