Netflix a stoppé le partage totalement libre et gratuit de comptes, courant 2023. Le service de SVOD Disney+ entend déployer une stratégie similaire, en plus d’une augmentation des tarifs.

La fin de l’idylle du partage de comptes dans la SVOD ? Partager librement des mots de passe avec des proches a déjà pris fin chez Netflix en 2023, créant la colère d’une grande partie des spectateurs et des spectatrices. Un concurrent colossal, Disney+, serait en train de réfléchir à une stratégie similaire.

Bob Iger, le patron de la plateforme, l’a annoncé ce 9 août. « Nous étudions activement les moyens d’aborder le problème du partage des comptes et les meilleures options permettant aux abonnés payants de partager leurs comptes avec leurs amis et leur famille », a-t-il déclaré. Bob Iger précisant qu’il s’agissait d’une « priorité », puisque le nombre d’utilisateurs et d’utilisatrices partageant leur compte est « significatif ».

« Plus tard cette année, nous commencerons à mettre à jour nos contrats d’abonnement avec des conditions supplémentaires et des politiques de partage », a indiqué Bob Iger.

La stratégie a été financièrement payante chez Netflix

Netflix avait commencé par quelques pays seulement, avant de déployer peu à peu la restriction. Disney semble employer une stratégie similaire. La réduction du partage de mots de passe est testée en Inde depuis quelques semaines, pour Disney+ Hotstar. À noter cependant qu’il ne s’agit pas là d’une limitation totale. En Inde, le service permettait de partager le compte avec 10 appareils simultanément, ce qui est maintenant restreint à 4 appareils. Actuellement, dans la plupart des pays, le partage est déjà limité à ce nombre (c’est le cas en France).

Ainsi, en France, Disney+ ne va pas réduire le partage à un seul écran comme Netflix, mais à 2 écrans dans la nouvelle formule Standard (8,99 €). Pour 4 écrans, ce sera la formule Premium, plus chère (11,99 €).

Dans tous les cas, si Disney espère renflouer les comptes et « faire grandir » financièrement sa plateforme grâce à cela — des mots de Bob Iger –, le pari sera probablement gagnant. Il l’a été pour Netflix. Malgré la gronde, Netflix s’est enrichi après la fin du partage libre de comptes.

Les tarifs augmentent au 1er novembre en France

Une mauvaise nouvelle en entraînant une autre, une hausse des tarifs est aussi prévue. Comme sur Netflix, une offre d’entrée de gamme avec publicités va faire son entrée, à 5,99 € par mois. L’offre actuelle à 8,99 €, qui était la seule jusqu’à présent en France, passera à 11,99 €, avec l’ajout d’une nouvelle offre à 8,99 € moins avantageuse (2 écrans au lieu de 4, 1080p au lieu de 4K UHD avec HDR…). Cela entrera en vigueur au 1er novembre 2023 en France.

Comme l’indique la journaliste Chloé Woitier dans son tweet où elle partage la nouvelle grille tarifaire, les abonnés actuels à Disney+ basculeront automatiquement sur l’offre Premium à 11,99 euros. Ces abonnés-là seront facturés à ce tarif à partir du 6 décembre 2023 s’ils ne changent pas d’avis pour la formule Standard d’ici là.

