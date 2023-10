[Deal du Jour] De plus en plus d’opérateurs incluent la 5G dans leurs abonnements. Tandis que certaines offres sont un peu chères, d’autres sont bien plus abordables et conviennent pour une utilisation quotidienne. Voilà les trois meilleures offres du moment.

Quels sont les 3 meilleurs forfaits mobile 5G du moment ?

NRJ Mobile : 5G et data à petit prix

Prixtel : un forfait 5G qui s’adapte à votre conso

Coriolis : le très bon réseau de SFR

Pour découvrir ce que proposent ces opérateurs et d’autres, consultez notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles de 2023.

Le forfait NRJ Mobile et ses 150 Go de data

NRJ Mobile propose son forfait 150 Go de data en 5G au prix de 13,99 € par mois. Ce forfait est sans engagement et son prix ne change pas passé la première année. Vous devrez débourser, dès la commande, le montant de la carte SIM, qui s’élève en ce moment à 1 €.

L’opérateur virtuel passe par le réseau de Bouygues Télécom, qui couvre presque 90 % du territoire français. La 5G est excellente partout en France. Les appels, SMS et MMS sont illimités depuis la France et l’Europe. Et si vous êtes amené à voyager, vous disposez de 21 Go de data en 4G par mois, pour l’Europe et les DOM. Vous pouvez souscrire à cet opérateur, ainsi qu’aux suivants, en gardant votre numéro, grâce à votre Relevé d’Identité Opérateur (RIO).

Prixtel et son forfait qui s’adapte à votre consommation

Prixtel propose plusieurs forfaits flexibles sans engagement, dont le forfait Le Géant. Il commence avec 160 Go de données en 5G, au prix de 14,99 €. Il monte jusqu’à 220 Go de données pour 20,99 € par mois. Notez que vous devrez débourser dès la commande le montant de la carte SIM qui s’élève à 10 €.

Il existe plusieurs forfaits flexibles chez Prixtel // Source : Prixtel

Les forfaits de Prixtel ne sont pas bloqués à une quantité de data maximum, et peuvent, en fonction de l’utilisation de votre smartphone, monter sur plusieurs paliers. Les prix augmentent bien sûr en fonction du palier de data franchi. Chaque mois, vous revenez au premier palier. C’est une alternative intéressante aux forfaits traditionnels, bloqués à une quantité de données. L’opérateur virtuel passe par le réseau SFR, un des meilleurs réseaux de France. Le forfait Le Géant comprend les appels, SMS et MMS en illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte), ainsi que 25 Go de data à utiliser dans l’U.E et les DOM.

Coriolis, la bonne alternative data et réseau

Coriolis Telecom propose un forfait mobile 5G sans engagement, avec 150 Go de données, au prix de 13,99 € par mois. Le forfait n’augmente pas passé un an. Vous devrez payer le prix de la carte SIM dès la commande, soit 10 €.

Le MVNO ( opérateur mobile virtuel) Coriolis propose un forfait classique, avec appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Et si vous prévoyez de voyager, vous aurez droit à 13 Go de données 5G par mois, depuis l’Europe et les DOM, décomptées du forfait de base.

Tout comme NRJ Mobile et Prixtel, 150 Go de data est une quantité suffisante pour regarder du contenu ou écouter de la musique en streaming, surfer sur Internet, utiliser vos applications en dehors de chez vous, ou jouer à des jeux en ligne. Si toutefois ce n’est pas suffisant, Coriolis propose aussi un forfait 5G sans engagement, avec 200 Go de data, au prix de 17,99 € par mois.

