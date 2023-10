Dans une interview accordée à Numerama, Brian Comiskey, en charge du suivi des évolutions technologiques pour le CES de Las Vegas, nous dévoile les tendances de l’année 2024. L’intelligence artificielle pourrait bien être partout, mais d’autres sujets pourraient lui voler la vedette.

Le monde assiste-t-il vraiment à la révolution de l’intelligence artificielle ? Si « l’IA générative a été la star » de 2023, comme en témoigne la guerre que se sont livrés des géants comme OpenAI, Google, Microsoft ou Amazon sur ce secteur, tout laisse penser que ce phénomène est un peu plus compliqué à résumer.

Du 9 au 12 janvier 2024, la ville de Las Vegas accueillera une nouvelle édition du CES, le plus grand salon mondial dédié aux nouvelles technologies. Un événement qui devrait voir l’IA briller comme jamais auparavant, mais qui pourrait aussi être le reflet d’autres révolutions technologiques. À l’occasion d’un déplacement à Paris, durant lequel les organisateurs du CES sont allés à la rencontre des startups, Numerama s’est entretenu avec Brian Comiskey, le directeur de la programmation du CES. Pour lui, l’IA est surtout entrée dans « un autre cycle de surmédiatisation ».

L’intelligence artificielle existe depuis plusieurs années

Dans les prochains mois, l’IA devrait continuer à être partout.

« Au CES 2024, je pense que de nombreux exposants vont montrer comment ils intègrent l’IA dans leurs produits actuels », analyse pour Numerama Brian Comiskey. Cependant, le CES 2024 ne devrait pas être un lieu révolutionnaire pour notre société, qui verrait arriver l’aboutissement du cycle initié ces derniers mois. « L’intelligence artificielle, ce n’est pas la première fois qu’on parle. Ce qu’il se passe est le résultat d’un phénomène comme ChatGPT, qui a permis aux consommateurs de facilement accéder et ressentir l’IA ».

Le logo de ChatGPT. // Source : Numerama

Pour Brian Comiskey, « l’écosystème de l’IA va au-delà de l’IA générative ». Le directeur de la programmation du CES parle notamment des puces dédiées au traitement des données, qui sont désormais capables d’elles-mêmes concevoir de futures générations de puces. « L’IA soutient aussi les décisions des consommateurs depuis plusieurs années, notamment sur Netflix. Je pense que plus de 70 % de vos recommandations sont guidées par une IA depuis au moins six ans », ajoute Brian Comiskey, qui souhaite rappeler que la révolution n’a pas commencé en 2023.

Comment expliquer que tout le monde parle autant de l’IA ? « Je pense que nous sommes juste un autre cycle de surmédiatisation », analyse-t-il. « Les cycles de surmédiatisation ont des hauts et des bas. » Brian Comiskey dresse le parallèle avec le métavers, qui a connu sa « première vague de surmédiatisation » l’année dernière. Dans le cas de l’IA, ce n’est pas la première fois qu’un tel phénomène se produit.

Des géants comme Adobe misent beaucoup sur l’IA générative. Ils y voient un moyen d’agrandir leur clientèle. // Source : Capture d’écran

Malgré sa prise de recul, Brian Comiskey se dit convaincu que « l’IA a un potentiel extraordinaire ». Pour le prouver, il met en avant d’autres tendances fortes des années précédentes, comme l’agriculture connectée, qui n’intéressait que les gens qui font de l’agriculture. « Avec l’IA, chaque industrie peut bénéficier d’avancées et d’améliorations. C’est pourquoi nous la qualifions de tendance horizontale. » (en opposition aux tendances verticales, comme l’agriculture)

Quelles seront les autres innovations fortes de 2024 ?

En plus de l’intelligence artificielle, qui devrait continuer à faire parler d’elle jusqu’à l’épuisement général (avant un autre cycle dans quelques années), d’autres sujets vedettes sont attendus au CES. La réalité virtuelle/mixte/augmentée devrait profiter de son nouvel essor (quelques semaines avant l’Apple Vision Pro), tandis que la cybersécurité, le cloud, la robotique, la maison connectée et l’automobile connectée, stars de ces dernières années, devraient une nouvelle fois être très importants.

Pour Brian Comiskey, qui a mené plusieurs réunions sur ce sujet, une des grosses surprises de 2024 pourrait venir du monde du streaming. À l’heure de la multiplication du nombre de services, des « bundles » pourraient voir le jour, à l’image de myCANAL en France, pour faire coexister plusieurs contenus au même endroit. « Je pense que nous sommes actuellement en pleine évolution du paysage du streaming », affirme-t-il. Autre prédiction : l’arrivée de sports en direct sur Netflix, Prime et les autres grands services de SVOD, de plus en plus partants pour concurrencer la télévision traditionnelle.

