[Deal du jour] Le sixième épisode de la série Mario & Luigi est prévu pour le 07 novembre 2024. Les deux frères font leur retour pour une nouvelle aventure en haute mer, que vous pouvez déjà précommander sur Switch. Voilà où trouver le jeu au meilleur prix.

Où précommander Mario & Luigi : L’Épopée Fraternelle ?

Mario & Luigi : L’Épopée Fraternelle est prévue pour le 07 novembre 2024 sur Nintendo Switch, au prix de 59,99 €. Il est disponible en précommande au prix de 44,49 € sur Amazon.

C’est quoi, ce nouveau jeu Mario ?

Le continent de Connexia a été fracturé. Les régions, autrefois reliées les unes aux autres, sont désormais séparées et forment maintenant des îles à la dérive, dont les habitants sont coupés du reste du monde. Mario et Luigi partent alors à l’aventure avec de nouveaux alliés afin de raccorder les îles, et de sauver le monde, rien que ça.

Mario & Luigi : L’Épopée Fraternelle // Source : Nintendo

Vous embarquez à bord du Navisthme, un navire moitié île, moitié bateau, utilisé pour parcourir les flots et rejoindre les différentes îles. Chaque île est unique et est propice à l’exploration, et regorge de nouvelles rencontres. En plus du volet exploration, vous devrez résoudre des énigmes, affronter des monstres dans des combats au tour par tour et raccorder chaque île au Navisthme pour réunifier le continent.

À ce prix, ce nouveau jeu Mario et Luigi est-il une bonne affaire ?

15 € de moins que son prix sur l’eShop pour la version physique, c’est assurément une bonne affaire. Qu’il s’agisse d’explorer de nouvelles régions ou de combattre des adversaires, le jeu promet un gameplay amusant à base de coopération entre les frères Mario, malheureusement jouable seulement en solo. Vous contrôlez Mario et Luigi en même temps et utilisez les boutons assignés à chaque frère pour effectuer des actions. Si vous cherchez plutôt un jeu familial, sachez que le récent Super Mario Party Jamboree se trouve aussi à un prix intéressant.

Pour en revenir au jeu, les actions duo sont au cœur du gameplay et essentielles pour explorer la carte de fond en comble. Comme pour un RPG traditionnel, vous pourrez améliorer vos compétences pour les rendre plus puissantes. Graphiquement, le studio Acquire opte pour un Cel shading plutôt joli, pour un rendu dessin animé qui plaira aux plus jeunes.

