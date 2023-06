Dans le prochain jeu vidéo Mario en 2D sur Switch, le célèbre plombier va pouvoir se transformer en éléphant. C’est du génie.

Mais, qu’est-ce que Nintendo nous a encore inventé ? À l’occasion de son Direct diffusé le 21 juin 2023, la firme nippone a officialisé une nouvelle aventure pour la plus célèbre de sa mascotte : Super Mario Bros. Wonder, jeu attendu pour le 20 octobre sur Switch. S’il faudra se contenter d’une expérience en 2D, force est de constater que Nintendo puise une fois encore dans sa créativité tant enviée. Et, elle pourrait se résumer en un seul point : Mario éléphant.

C’est la surprise de la première bande-annonce de Super Mario Bros. Wonder. Non content de fourmiller d’idées de gameplay et d’enchanter par ses graphismes attractifs (la qualité des animations…), le trailer se termine sur un cliffhanger que personne n’aurait pu deviner : Mario avale une sorte de pomme à l’effigie d’un éléphant et se transforme en… éléphant. Certains se demanderont « pourquoi », on a plutôt envie de dire « génie ».

Mario éléphant ? Une idée de génie

Il faut remonter à Super Mario 3D World, opus paru sur Wii U avant de connaître une deuxième chance sur Switch, pour retrouver une transformation aussi marquante. Nintendo avait intégré un nouveau costume chat, qui permettait à Mario de devenir un petit félin tout mignon et de gagner de nouvelles capacités. Néanmoins, il y a quelque chose d’inédit avec Super Mario Bros. Wonder : Mario n’enfile pas simplement un costume d’éléphant, il devient littéralement un éléphant. Un éléphant bipède et moustachu avec une salopette, certes, mais un éléphant quand même.

Mario chat reste un costume. // Source : Nintendo

On ignore encore ce dont sera capable Mario éléphant, mais on peut déjà anticiper une puissance accrue (on le voit distribuer une baffe dans la vidéo de gameplay). Sur le site officiel, Nintendo indique qu’il pourra se servir de sa trompe pour « repousser ses adversaires ». On nous promet en tout cas une « une nouvelle transformation pleine de surprises ». La hype est déjà là.

Le fruit La transformation

Mario éléphant semble déjà faire l’unanimité auprès des fans, conquis par cette proposition que l’on verrait plutôt chez Kirby (boule rose qui devient ce qu’il mange). Il y a ceux qui se réjouissent de cette évolution, en reprenant le design sur Twitter avec des dessins plus ou moins humoristiques. Il y en a d’autres qui y voient un Mario « horny » ou « chad » (mâle alpha) — à cause de la trompe. Le potentiel de mèmes, graveleux ou non, est déjà là, et on entrevoit un brillant avenir à ce Mario éléphant qui ne laisse personne indifférent.

Surtout, on imagine des possibilités infinies. Mario éléphant dans Mario Tennis ? Il n’aurait pas besoin de raquette et pourrait frapper la balle avec sa trompe. Mario éléphant dans Mario Kart ? Il pourrait planer avec ses oreilles et déraper en s’aidant de sa trompe. Mario éléphant dans Mario Foot ? On ne sait pas trop, mais sa puissance devrait l’aider à mettre des buts. On espère quand même que Mario ne sera pas le seul à se transformer en animal. Évidemment que l’on attend un Luigi panda et une Peach biche.

