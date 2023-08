À moins de 2 mois de sa sortie, Super Mario Bros. Wonder a eu droit à une petite présentation de 15 minutes. Nintendo a mis un maximum de choses dans cette nouvelle aventure.

Vous pensiez que le premier semestre de l’année 2023 avait été parfait en matière de grosses sorties de jeux vidéo ? Attendez de voir le mois d’octobre. Il sera notamment marqué par l’arrivée d’une nouvelle aventure de Mario, baptisée Super Mario Bros. Wonder et dans laquelle le plombier moustachu pourra se transformer en éléphant. Le 31 août, Nintendo a diffusé une présentation de 15 minutes, ce qui a permis de découvrir plusieurs nouveautés de cette exclusivité Switch à paraître le 20 octobre.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Nintendo a mis énormément de choses dans ce nouvel opus en 2D, qui ne se contentera pas de Mario éléphant pour attirer les fans de la mascotte. Nouveau monde, myriade de personnages jouables, pouvoirs inédits, fleurs qui transforment les niveaux en trips sous LSD… Super Mario Bros. Wonder est bien parti pour nous faire rêver.

@numerama Peach Éléphant, Mario Foreuse, on a hâte de jouer au prochain jeu Mario Bros ! #mario #nintendo #gaming #numerama #marioelephant #mariowonder ♬ son original – Numerama – Numerama Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par TikTok avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Les principales nouveautés de Super Mario Bros. Wonder

Un nouveau monde pour une nouvelle aventure

Super Mario Bros. Wonder ne se déroulera pas au sein du Royaume Champignon. Mario et ses amis feront cap jusqu’au Royaume des Fleurs, que convoite bien évidemment Bowser. Le Royaume des Fleurs sera divisé en plusieurs mondes (sept au total), eux-mêmes découpés en niveaux. Les déplacements sur la carte seront libres, ce qui veut dire qu’on pourra les faire dans l’ordre de son choix si jamais on ne se sent pas à la hauteur de certains défis. On retrouvera des thèmes classiques (lave, désert, fond marin…), mais aussi des ambiances plus exotiques.

Les déplacements entre les niveaux seront libres. // Source : Nintendo

L’autre particularité du Monde des Fleurs tient dans la présence de ce que Nintendo appelle des fleurs prodiges, capables de modifier totalement la réalité (exemple : des tuyaux qui bougent) voire de transformer Mario en… Goomba.

C’est ce qui arrive quand on consomme trop de drogue. // Source : Nintendo

On ne jouera pas que Mario

Il y aura beaucoup de personnages jouables dans Super Mario Bros. Wonder : Mario, bien sûr, mais aussi Luigi, Peach, Daisy, Toad bleu, Toad jaune et Toadette. Ces sept héros se joueront exactement de la même façon. En local, on pourra jouer jusqu’à quatre.

Il y aura aussi deux autres personnages jouables : Yoshi et Carottin, qui se destineront à des joueuses et joueurs débutants (ils ne subiront aucun dégât). Concernant Yoshi, on aura même le choix de la couleur (vert, rouge, jaune et bleu).

Les nouveaux pouvoirs

On savait déjà que Mario pourra se transformer en éléphant, ce qui lui permettra de se servir d’une trompe pour donner des coups et de son gabarit plus imposant pour franchir plus facilement certains obstacles. Luigi, Peach, Daisy, Toad bleu, Toad jaune et Toadette seront également concernés par cette nouveauté.

On pourra aussi souffler des bulles pour emprisonner les ennemis ou s’en servir comme de plateformes éphémères. Enfin, le champignon foreuse permettra de se déplacer sous terre et de combattre certains ennemis bien protégés. Bon point : on pourra porter deux pouvoirs simultanément, et passer rapidement de l’un à l’autre en fonction des situations.

On pourra souffler des bulles ! // Source : Nintendo

Super Mario Bros. Wonder introduira par ailleurs des badges qui modifient la façon de jouer. Par exemple, le Coup du dauphin offrira la possibilité d’aller plus vite dans l’eau.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !