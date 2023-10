Blizzard prépare la saison 2 de Diablo IV. Un point d’étapte a été diffusé en streaming pour découvrir les nombreux changements à attendre. Voici les cinq plus importants.

De grands changements se préparent pour Diablo IV. Le 17 octobre prochain, le RPG d’action de Blizzard permettra aux fans de se plonger dans la deuxième saison, celle du sang. Les développeurs ont engagé plusieurs chantiers pour améliorer l’expérience. Ils ont été détaillés à l’occasion d’un direct diffusé le 4 octobre.

Blizzard devra éviter de vivre la même situation qu’avec la première saison de Diablo IV, dont le lancement a été marqué par une mise à jour 1.1.0 qui avait largement déçu. Durant la gamescom, l’entreprise a d’ailleurs confié à Numerama qu’elle aurait dû faire mieux. Ce qui semble être le cas pour la saison 2, dont pourra aussi profiter la communauté Steam.

Le méchant final de la saison une. // Source : Blizzard

Cinq changements cruciaux dans la saison 2 de Diablo IV

Un endgame toujours plus rapide

Depuis le lancement de Diablo IV, Blizzard tâtonne sur la progression du endgame, jugée trop lent. Ces dernières semaines, l’entreprise américaine semble avoir fait un choix dans une seule direction : accélérer les choses. La saison 2 ne dérogera pas à la règle. Blizzard promet carrément un « temps nécessaire pour atteindre le niveau 100 réduit d’environ 40 %. » Pour cela, les monstres fourniront beaucoup plus de points d’expérience à partir du niveau 50, avec une progression en prime plus exponentielle.

Les gemmes enfin retirées de l’inventaire principal

Cette évolution, intégrée à la catégorie « qualité de vie », est évoquée par Blizzard depuis plusieurs mois. Mais il faudra attendre la saison 2 pour qu’elle soit effective. La description parle d’elle-même : « Les gemmes apparaissent désormais comme des matériaux d’artisanat, ce qui allège considérablement l’inventaire. » Ces objets précieux et indispensables pour gagner en puissance n’occuperont plus de place dans l’inventaire principal. Cela offrira l’opportunité de porter plus de pièces d’équipement et de réduire le nombre d’allers/retours avec les marchands.

Des donjons du Cauchemar repensés

Pensés pour l’endgame, les donjons du Cauchemar vont être révisés pour être beaucoup plus pratiques. Trois évolutions à retenir :

Les emblèmes téléporteront directement dans le donjon pour gagner du temps ;

Le placement des objectifs sera plus logique pour éviter aux joueuses et aux joueurs de revenir sur leurs pas ;

Des points de terminaison vont être ajoutés pour casser la linéarité des donjons.

En plus de cela, il y aura des modifications sur les affixes.

Les montures plus rapides

La monture est votre meilleure alliée pour vous déplacer rapidement au sein de Sanctuaire. Figurez-vous que votre cheval va être encore plus rapide (+ 15 % pour la vitesse de base). Il sera aussi moins vulnérable. « Les montures seront moins susceptibles de se bloquer contre des obstacles ou de ralentir de manière intempestive », note Blizzard. Il pourra même détruire les barricades.

Une meilleure navigation dans les villes

Blizzard veut vraiment nous faire gagner du temps à partir de la saison 2 de Diablo IV. Pour preuve, les développeurs ont même retravaillé les villes pour que la navigation soit plus pratique. Plus de coffres dans les capitales, ajout de coffres dans les petites villes où il y a un relais, cabinets de curiosités plus près des relais… Autant d’évolutions pensées pour qu’on passe moins de temps dans les environnements civilisés.