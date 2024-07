Lecture Zen Résumer l'article

Blizzard Entertainment a présenté le contenu de la saison 5 de Diablo 4, dont le coup d’envoi sera donné le 6 août 2024. Les fans pourront se lancer dans les hordes infernales, des vagues à combattre à partir du niveau 50.

Les fans de Diablo 4 doivent attendre avec impatience l’arrivée de l’extension Vessel of Hatred, prévue pour le mois d’octobre 2024 et introduisant notamment une nouvelle classe — le Sacresprit. Mais il y aura des nouveautés bien avant : le 6 août, le hack’n’slash vivra sa cinquième saison. Elle s’articulera autour d’une nouveauté pensée pour le endgame : les hordes infernales. C’est le prochain levier activé par Blizzard Entertainment pour relancer l’intérêt, après la refonte — applaudie — du butin.

Présentées dans un communiqué publié le 30 juillet, les hordes infernales formeront la nouvelle activité de Diablo 4. Elles ne seront pas exclusives à la saison 5, puisqu’on pourra se lancer dans le bain sanglant via le royaume éternel. À condition d’avoir débloqué le niveau de monde 3, c’est-à-dire être au niveau 50. Une série de quêtes permettra d’y accéder et il faudra un objet clé pour rejoindre le royaume de la Haine (une boussole, qu’on peut ramasser ou créer). Le niveau de la boussole déterminera le niveau du raid.

Le chemin d’accès vers les hordes infernales. // Source : Blizzard Entertainment

C’est quoi, les hordes infernales de Diablo 4 ?

La description des hordes infernales est assez simple à comprendre : c’est une succession de vagues ennemies auxquelles il faut survivre pendant une minute entière. Entre chacune, on pourra choisir d’augmenter le défi dans le but d’être mieux récompensé à la fin, avec un système d’offres à accepter/refuser. Bien sûr, on disposera d’un nombre limité de régénérations. Blizzard Entertainment n’a pas oublié les événements aléatoires pour pimenter les tentatives. Ainsi, une nouvelle version du terrible Boucher pourra apparaître pour vous mettre en charpie.

Chaque partie des hordes infernales se terminera — si vous survivez jusque-là — par un combat face au Conseil funeste (qu’on avait croisé dans Diablo 2). Il est composé de cinq membres et vous en combattrez trois avec des permutations complémentaires, histoire de varier les plaisirs et la souffrance. Certaines seront d’ailleurs plus simples que d’autres.

Pour lancer les hordes infernales, il faudra une boussole spéciale. // Source : Blizzard Entertainment

À noter que les hordes infernales pourront être jouées seul ou à plusieurs. Blizzard Entertainment entend éviter au maximum le sentiment de répétition, pour que chaque passage par les hordes infernales soit unique. C’est l’ambition expliquée par Dan Tanguay, en charge des saisons sur Diablo 4, dans les colonnes de Polygon le 30 juillet : « On veut s’assurer qu’il y a une bonne rejouabilité, ce qui est très important pour un mode endgame. Et il y a aussi quelques surprises à découvrir, grâce à des éléments aléatoires et mémorables. » Blizzard Entertainment insiste aussi sur la manière dont est conçu le Conseil funeste : la combinaison aléatoire de leurs pouvoirs évitera normalement la redite, quand bien même l’équilibre est difficile à trouver (certains membres seront plus puissants que d’autres, et tant pis si vous tombez dessus).

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+