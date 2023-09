Blizzard a déployé une nouvelle mise à jour pour Diablo IV. Le jeu vidéo est de nouveau plus généreux sur les points d’expérience pour les personnages ayant un niveau élevé.

Avant le lancement de la première saison de Diablo IV, Blizzard avait déployé une grosse mise à jour remplie de changements. Elle n’a pas du tout été au goût de tout le monde et, d’ailleurs, l’entreprise nous a confié qu’elle aurait pu faire mieux. Aujourd’hui, les développeurs essaient encore de rectifier le tir : le dernier patch, disponible depuis le 14 septembre, augmente le nombre de points d’expérience récupérés dans les deux derniers niveaux de difficulté (monde 3 et 4).

Ce n’est finalement qu’un juste retour des choses, avec une progression qui sera comme au premier jour pour celles et ceux qui souhaitent atteindre le niveau maximum (100) — un processus long et fastidieux. Concrètement, le gain est de +5 % pour le monde 3 et de +15 % pour le monde 4. À moins d’un mois de la fin de la première saison, ce changement appliqué à Diablo IV devrait aider à gagner plus vite en puissance. Ce qui n’empêche pas certaines personnes de rouspéter.

Elias, personnage clé de Diablo IV. // Source : Blizzard

Blizzard rétropédale encore sur Diablo IV

« Baisser le gain d’expérience dans les précédentes mises à jour, l’augmenter à nouveau, évoquer un travail communautaire… et les gens vont se faire avoir et créer un élan positif. Ce n’est pas bien, car ils ont déjà fait cela plusieurs fois », souffle BiLL dans les forums officiels. Il accuse Blizzard de tirer le positif d’une modification qui fut d’abord très négative, alors qu’il s’agit simplement d’un rétropédalage. « Du Blizzard tout craché. On réduit l’expérience, puis on l’augmente et on appelle ça un patch », abonde SQRTLURFACE sur Reddit.

Boon, lui, va un peu plus loin dans la critique : « Une amélioration du gain d’expérience sans améliorer le jeu lui-même ne le rend pas meilleur. Le gain d’expérience n’est pas le problème. Le problème reste le jeu. » Tel est le quotidien de Blizzard, qui peut difficilement contenter tout le monde et doit essuyer des critiques au moindre battement de cils. On peut néanmoins être en partie d’accord avec l’accusation soulevée : rétropédaler reste un aveu d’échec, en aucun cas une victoire.

Blizzard sera encore plus attendu au tournant à l’occasion de la saison 2, prévue pour le 17 octobre et articulée autour du sang. Les fans lui pardonneront plus difficilement un autre lancement raté, et les développeurs devront rééquilibrer le gameplay de la manière la plus intelligente et juste possible. Faire tenir un jeu comme Diablo IV sur la durée n’est pas une sinécure, surtout à une époque où les gens peuvent facilement exprimer leur mécontentement.