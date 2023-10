Blizzard Entertainment a officialisé l’arrivée de Diablo IV sur Steam. Rendez-vous le 17 octobre, en même temps que la saison 2.

Dans une dizaine de jours, Diablo IV entamera un nouveau chapitre de son histoire : le lancement de la deuxième saison, centrée sur le sang. À cette occasion, le RPG d’action de Blizzard Entertainment sera disponible sur une nouvelle plateforme, et pas des moindres : Steam. Dans un communiqué publié le 4 octobre, l’entreprise américaine a annoncé que Diablo IV sortira sur la plateforme de Valve le 17 octobre. La fiche produit est déjà accessible dans la boutique.

Le 17 octobre n’est pas une date choisie au hasard : c’est ce jour-là que sera aussi lancée la saison du sang, articulée autour des vampires. Blizzard Entertainment fait donc une pierre deux coups, sachant que Diablo IV est le deuxième titre de son catalogue à être proposé sur Steam après Overwatch 2. Et il ne sera pas le dernier. Pour rappel, le hack’n’slash est déjà disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X et Battle.net.

Diablo IV // Source : Blizzard Entertainment

Diablo IV arrive officiellement sur Steam Deck

L’arrivée de Diablo IV sur Steam ne changera pas fondamentalement la donne par rapport à la version déjà vendue sur Battle.net. À un détail près : une compatibilité native avec le Steam Deck (ce qui évitera de passer par des méthodes un peu compliquées). Durant un livestream, Adam Fletcher, en charge de la communauté, a confirmé que Diablo IV tournera sur la console portable de Valve, sans donner aucune précision sur la qualité de l’expérience. Numerama peut confirmer que le titre était jouable en passant par une voie moins « officielle ».

Précision qui a son importance : la version Battle.net de Diablo IV ne vous permettra pas de télécharger la version Steam gratuitement, alors qu’il sera pourtant nécessaire de connecter votre compte Battle.net pour pouvoir jouer. « Toute personne voulant jouer sur Steam devra d’abord acheter le jeu sur cette plateforme », indique Blizzard Entertainment. Si la progression et le jeu en ligne sont partagés automatiquement entre tous les appareils, ce n’est pas le cas des achats — et c’est bien dommage.

Sur Steam, Diablo IV supportera des fonctionnalités comme les succès Steam, la liste d’amis Steam et l’option d’inviter ses amies et amis à jouer rapidement. Mais c’est surtout la compatibilité avec le Steam Deck qui rend cette version incontournable, puisqu’elle offrira l’opportunité d’emmener Diablo IV partout avec soi sans emmener un PC portable (à condition d’avoir accès à une connexion internet). Maintenant, il ne manque plus qu’une version Mac, voire iPhone et iPad avec les dernières puces d’Apple.