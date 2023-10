Malgré des rumeurs de plus en plus insistantes sur l’arrivée d’une Switch 2, Nintendo a rassuré les propriétaires de la Switch. Des jeux sortiront sur cette console jusqu’en 2025.

Que va-t-on bien pouvoir faire de notre Switch quand la Switch 2 sortira ? Que vont devenir les propriétaires du premier modèle qui ne pourront pas acquérir tout de suite la future console de Nintendo ? Tant de questions qui traversent de nombreux esprits, car la console hybride s’est vendue à près de 130 millions d’exemplaires. Dans une interview accordée à Nikkei le 3 octobre, Shuntaro Furukawa, président de la firme nippone, s’est montré rassurant : il y aura des jeux Switch jusqu’en 2025.

Interrogé sur le cycle de vie de la Switch, qui fêtera ses sept ans en mars 2024, ce qui constitue une longue carrière commerciale pour une console, l’intéressé a confié que son groupe travaille « encore sur des jeux Switch pour l’année fiscale qui se terminera le 31 mars 2025. »

L’intéressé ne se prononce pas au-delà de cette date, suggérant que la transition totale vers la Switch 2 — si Switch 2 il y a — sera effective à compter du 1er avril 2025. Cela paraît logique au regard de l’historique des consoles, obligées de céder leur place au bout d’un certain temps pour répondre à de nouveaux besoins technologiques et atteindre de nouvelles ambitions vidéoludiques.

Une Switch et ses manettes. // Source : Numerama

Ce n’est pas encore la fin de carrière de la Switch

Les propriétaires d’une Switch verraient d’un très mauvais œil un arrêt brutal des sorties de jeux. Nintendo ne peut pas se le permettre, d’autant qu’il a déjà été annoncé qu’il n’y aura pas de nouvelle console avant le 1er avril 2024.

On devinerait presque le calendrier à l’avance : à cette date, la multinationale devrait commencer à évoquer cette Switch 2, tout en continuant d’alimenter le catalogue de la Switch. En considérant la rétrocompatibilité comme acquise, personne n’y perdrait : les ultimes jeux Switch pourraient être appréciés sur Switch 2 — console qui aurait été montrée à certains développeurs pendant la gamescom.

En se rendant sur le site officiel de Nintendo, dans l’onglet dédié aux futures sorties sur Switch, on peut voir qu’il y a au moins deux titres prévus pour 2024 : Luigi’s Mansion 2 HD et Paper Mario : La Porte Millénaire. Un certain Metroid Prime 4 est toujours dans les tiroirs, même si les fans trouvent le temps bien long pour une suite annoncée en juin 2017 et disparue des radars depuis (peut-être sera-t-elle lancée sur Switch 2 directement). Cela semble léger, mais c’est aussi une console qui entre dans le dernier segment de sa carrière.

Le fléchissement des ventes de la Switch, qui commence à être observé, est en partie compensée par une actualité vidéoludique forte. « Nous espérons conserver l’engouement autour de Zelda et du film Super Mario Bros., avec une focalisation sur les ventes de fin d’année », a ainsi indiqué Shuntaro Furukawa. La Switch pourra miser sur Super Mario Bros. Wonder, mais aussi The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — l’une des meilleures ventes de 2023.