Nintendo ne sortira aucune nouvelle console cette année, même pas une révision de la Switch.

La Nintendo Switch est en fin de vie. Ce n’est pas une critique, mais un constat normal, pour une console qui a passé le cap des six ans en mars dernier. Les ventes ont d’ailleurs commencé à baisser, année après année, bien qu’elles restent à un niveau élevé. La logique voudrait que la firme nippone lance très vite une nouvelle Switch, que ce soit un modèle plus puissant ou un concept inédit. Mais ce n’est pas dans les plans de Nintendo à court terme, selon un article de Bloomberg publié le 9 mai.

Nintendo prévoit de ne lancer aucune console avant la fin de l’exercice fiscal en cours, ce qui nous amène au 31 mars 2024. Cela veut dire que votre Switch devra encore rendre de fiers services pendant quelques mois, alors qu’elle commence sérieusement à tirer la langue d’un point de vue technique (sans oublier le souci avec le Joy-Con Drift). L’arrivée d’un jeu attendu comme The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom le 12 mai pourrait l’aider à repousser l’échéance.

Nintendo Switch OLED // Source : Louise Audry pour Numerama

Pas de nouvelle console Nintendo avant 2024

Si on s’intéresse au cycle de vie d’une console, alors on constate que les sept ans visés par la Switch se situent dans la fourchette haute en termes de longévité. Il y a eu le même laps de temps entre la PS4 et la PS5, et autant entre la Xbox One et la Xbox Series S/X. Mais la PS4 et la Xbox One ont chacune eu droit à une version plus puissante en cours de carrière pour soutenir l’évolution technologique. Ce n’est pas le cas de la Switch, dont le modèle OLED est axé sur le confort en mode portable.

Cycle de vie des différentes consoles PlayStation :

PlayStation (1994) : 6 ans

PlayStation 2 (2000) : 6 ans

PlayStation 3 (2006) : 7 ans

PlayStation 4 (2013) : 7 ans

Cycle de vie des dernières consoles Nintendo :

Nintendo 64 (1996) : 6 ans

GameCube (2001) : 5 ans

Wii (2006) : 6 ans

Wii U (2012) : 5 ans

Nintendo espère quand même écoulé plus de 15 millions d’exemplaires de Switch avant le 31 mars 2024. Cet objectif est ambitieux, de l’aveu même de Shuntaro Furukawa, président de la multinationale. Dans le dernier bilan financier, on peut lire que le but est de mettre plusieurs Switch dans un même foyer, voire, dans un monde idéal, que chaque membre de la maison en possède une. En 2023, Nintendo mise aussi sur le renouvellement grâce à la Switch OLED, ce que montrent déjà les chiffres (+ 58,8 % de ventes sur l’année fiscale écoulée). Il y a quand même une limite à cette stratégie attentiste : qui va investir plus de 300 € dans une Switch OLED en 2023 si une nouvelle console sort en 2024 ?

